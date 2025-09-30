Tác giả “Harry Potter” thẳng tay chỉ trích Emma Watson là “kém hiểu biết”

HHTO - Trong một chia sẻ gần đây, Emma Watson nói rằng cô vẫn yêu mến và trân trọng J.K. Rowling, bất chấp mâu thuẫn những năm gần đây của họ. Nhưng ngược lại, tác giả “Harry Potter” mới lên một bài viết dài thẳng tay chỉ trích “Hermione” là “kém hiểu biết”.

Mối quan hệ giữa tác giả truyện Harry Potter J.K. Rowling cùng một số diễn viên chính đóng phim Harry Potter, trong đó có Emma Watson (đóng vai Hermione Granger), bắt đầu rạn nứt từ năm 2020. Khi đó, J.K. Rowling chia sẻ một số quan điểm về cộng đồng người chuyển giới mà nhiều người cho là kỳ thị người chuyển giới, Emma Watson cùng Daniel Radcliffe (đóng vai Harry Potter) đã lên tiếng công khai phản đối bà.

Vào năm 2024, J.K. Rowling đã lên tiếng khẳng định bà sẽ “không bao giờ tha thứ” cho Emma Watson và Daniel Radcliffe sau khi họ “tiếp tay cho một phong trào có ý định làm xói mòn những quyền lợi khó khăn mà phụ nữ đã giành được”. Cũng trong năm 2024, Daniel tiết lộ rằng anh không liên lạc trực tiếp với J.K. Rowling kể từ khi cuộc tranh cãi nổ ra, cho thấy rạn nứt giữa tác giả và diễn viên phim Harry Potter là rất lớn.

Gần đây, khi Emma Watson tham gia podcast On Purpose With Jay Shetty, mối bất hòa giữa cô và tác giả Harry Potter lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Khi được hỏi cô có còn cởi mở để đối thoại với J.K. Rowling không, Emma trả lời: “Có chứ”. Đồng thời, “Hermione” chia sẻ rằng cô vẫn yêu mến và trân trọng J.K. Rowling dù cho cô không đồng tình với quan điểm của tác giả về cộng đồng người chuyển giới.

Sau chia sẻ “hòa bình” của Emma Watson, ban đầu J.K. Rowling đã phản ứng bằng cách chia sẻ một video nhại lại cuộc phỏng vấn đó trên X (Twitter trước đây). Một diễn viên hài đã nhại lại cuộc phỏng vấn của Emma Watson, J.K. Rowling đã khen ngợi video và chú thích rằng: “Tôi sẵn sàng nghe tất cả những lời nhại lại”. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Mới đây, J.K. Rowling đã viết một bài đăng dài trên X, trong đó thẳng thắn chỉ trích Emma Watson. Tác giả cho biết Emma Watson và cả Daniel Radcliffe hoàn toàn có quyền có những quan điểm khác biệt với bà. “Tôi không cần bất kỳ diễn viên nào từng đóng vai do tôi tạo ra phải đồng ý mãi mãi với tôi. Ý tưởng này cũng nực cười như việc tôi hỏi ý kiến sếp cũ hồi 21 tuổi xem tôi nên giữ quan điểm gì ngày nay”.

Tác giả nhấn mạnh rằng Emma Watson và bạn diễn của cô hoàn toàn có quyền theo đuổi hệ tư tưởng bản dạng giới. “Những quan điểm như vậy được pháp luật bảo vệ, và tôi không muốn thấy bất kỳ ai trong số họ bị đe dọa mất việc, bạo lực, hay thậm chí là tử vong vì chúng”.

Emma Watson thủ vai Hermione Granger trong tám phần phim Harry Potter.

Tuy nhiên, theo J.K. Rowling, Emma và Daniel trong vài năm qua đã lên tiếng công khai phê bình tác giả và quan điểm của bà trước công chúng. Vào thời điểm tác giả bị công kích dữ dội, với những lời đe dọa giết người và tra tấn, khiến bà phải thắt chặt các biện pháp an ninh cá nhân vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình, Emma lại công khai đổ thêm dầu vào lửa. Tác giả cũng kể thêm rằng Emma Watson từng nhờ ai đó chuyển cho J.K. Rowling một tờ giấy viết tay, trong đó chỉ có một câu “Cháu rất tiếc vì những gì cô đang trải qua”, trong khi Emma có số điện thoại của bà.

Trong bài đăng trên X, J.K. Rowling không ngại chỉ trích Emma Watson như sau: “Giống như những người khác chưa từng trải qua cuộc sống trưởng thành không có sự che chở của tiền bạc và danh vọng, Emma có quá ít kinh nghiệm sống thực tế đến nỗi cô ấy không hề nhận ra mình kém hiểu biết đến mức nào”.

Tác giả Harry Potter viết tiếp: “Cô ấy sẽ không bao giờ cần đến một nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Cô ấy sẽ không bao giờ bị đưa vào khu bệnh viện công dành cho cả nam lẫn nữ. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cô ấy đã ở trong phòng thay đồ trên phố từ khi còn nhỏ. ‘Phòng tắm công cộng’ của cô ấy chỉ dành cho một người và có một nhân viên bảo vệ đứng gác bên ngoài cửa”.

Theo đó, J.K. Rowling đặt ra những câu hỏi rằng liệu Emma có phải cởi đồ trong phòng thay đồ dành cho cả nam và nữ tại một hồ bơi do hội đồng thành phố quản lý hay không? Liệu Emma có bao giờ thấy mình phải ở chung phòng giam với một kẻ hiếp dâm là nam nhưng được xác định là tù nhân nữ hay không?

Tác giả viết: “Tôi đâu phải là triệu phú năm mười bốn tuổi. Tôi đã sống trong cảnh nghèo khó khi viết cuốn sách đã làm nên tên tuổi của Emma. Do đó, từ kinh nghiệm sống của chính mình, tôi hiểu việc Emma nhiệt tình tham gia vào việc chà đạp quyền phụ nữ có ý nghĩa như thế nào đối với những phụ nữ và trẻ em gái không có được đặc quyền như cô ấy”.

J.K. Rowling nói rằng trước đây bà luôn từ chối các yêu cầu bình luận về Emma Watson vì: “Tôi không muốn cô ấy bị chỉ trích vì bất cứ điều gì tôi nói”. Tác giả nói thêm rằng: “Khi bạn đã quen biết ai đó từ khi họ mười tuổi, thật khó để thoát khỏi một cảm giác bảo vệ nhất định”. Nhưng sau phát biểu của Emma trong podcast, điều đó đã thay đổi.

J.K. Rowling giải thích cho những lời chỉ trích nhắm thẳng đến Emma Watson như sau: “Điều trớ trêu nhất ở đây là, nếu Emma không quyết định tuyên bố trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất rằng cô ấy yêu và trân trọng tôi - một sự thay đổi mà tôi ngờ rằng cô ấy đã áp dụng vì cô ấy nhận thấy việc lên án tôi một cách gay gắt không còn được ưa chuộng như trước nữa - thì có lẽ tôi đã không bao giờ thành thật đến thế”.

Tác giả nhấn mạnh: “Emma hoàn toàn có quyền bất đồng quan điểm với tôi và thậm chí có quyền thảo luận về cảm xúc của cô ấy về tôi trước công chúng - nhưng tôi cũng có quyền đó, và cuối cùng tôi đã quyết định thực hiện nó”.