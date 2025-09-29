The Bride! - câu chuyện tình yêu mãnh liệt giữa hai cá thể dị biệt

HHTO - Vừa qua, hãng Warner Bros. đã phát hành trailer chính thức cho "The Bride!", bộ phim được nhiều khán giả gọi vui là "màn nổi loạn mà họ từng mong đợi" ở "Joker 2".

Lấy bối cảnh Chicago những năm 1930, The Bride! mở đầu với hành trình cô độc của Frankenstein (Christian Bale) khi ông tìm đến tiến sĩ Euphronius (Annette Bening) để mong cầu được tạo ra một người bạn đồng hành. Họ hồi sinh một cô gái trẻ đã bị sát hại, và “Cô Dâu” (Jessie Buckley) ra đời.

Trailer hé lộ nhiều cảnh quay mang hơi hướng kinh dị, giật gân, với tông màu trầm tối. Ảnh: Warner Bros.

The Bride! không chỉ là một bộ phim kinh dị mà còn là một câu chuyện tình yêu mãnh liệt giữa hai cá thể dị biệt. Sau khi được tái sinh, The Bride và Frankenstein dường như trở thành một cặp đôi tội phạm nguy hiểm với những cuộc rượt đuổi, những vụ án mạng xảy ra liên tiếp, gợi nhớ đến câu chuyện của Bonnie và Clyde.

Bên dưới trailer, nhiều khán giả cũng để lại bình luận rằng The Bride! mang đúng tinh thần nổi loạn mà họ từng mong chờ ở Joker: Folie à Deux. Không khí bạo liệt, mối tình giữa hai nhân vật chính và chuỗi sự kiện hỗn loạn khiến người xem liên tưởng đến cảm giác “nguy hiểm nhưng cuốn hút”. Một số ý kiến cho rằng đây mới là kiểu "vibe" khán giả muốn thấy ở phần hai Joker nhưng phim đã không đáp ứng được.

Vì có mang bản chất dị thường, nổi loạn, Frankenstein và The Bride gợi nhớ đến cặp đôi Joker - Harley Quinn trên màn ảnh.

Frankenstein là tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mary Shelley, xuất bản lần đầu vào năm 1818. Trong nguyên tác, Frankenstein là tên của Victor Frankenstein, một nhà khoa học trẻ đã tạo ra một sinh vật sống từ các bộ phận của xác chết. Tuy nhiên, do sự phổ biến của các bản chuyển thể phim và văn hóa đại chúng, cái tên "Frankenstein" thường bị nhầm lẫn để chỉ con quái vật do Victor tạo ra, chứ không phải bản thân nhà khoa học. Trong The Bride!, Frankenstein cũng được hiểu theo nghĩa này.

Tạo hình của "tắc kè hoa" Christian Bale trong vai Frankenstein.

Ngoài phong cách và tạo hình, The Bride! còn gây chú ý bởi dàn sao hạng A như Christian Bale trong vai quái vật cô độc, Jessie Buckley hóa thân thành Cô Dâu tái sinh, bên cạnh Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening và Jake Gyllenhaal.

Đây là dự án thứ hai Maggie Gyllenhaal cầm trịch đạo diễn, quy tụ ê-kíp từng tham gia Joker, Cinderella và Elvis, hứa hẹn mang đến phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, pha trộn giữa kinh dị, tội phạm và một thứ lãng mạn đầy dữ dội.

Phim dự kiến công chiếu ngày 6/3/2026.