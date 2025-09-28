Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những sự thật thú vị về các nàng công chúa Disney mà có thể bạn chưa biết

MAI LÂM (tổng hợp)

HHTO - Những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất và được yêu thích trên khắp thế giới của Disney chính là các nàng công chúa xinh đẹp, tử tế và đầy dũng cảm. Tuy nhiên, ít ai biết đến những chi tiết ẩn đầy thú vị mà nhà Chuột đã xây dựng.

Các nàng công chúa của Disney đã trở thành hình tượng văn hóa đại chúng, mỗi nàng đại diện cho một câu chuyện cổ tích và những thông điệp tích cực. Họ đã lớn lên cùng chúng ta và trở thành một phần kí ức tươi đẹp, mang lại cảm hứng và những giá trị tinh thần quý giá. Nếu bạn để ý, phim hoạt hình của Disney được tạo ra rất kì công và nhiều tầng ý nghĩa, có những chi tiết thú vị phải xem phim vài lần mới có thể phát hiện ra.

1.png
Những nàng công chúa có đeo găng tay không phải sinh ra trong hoàng tộc.
2.png
Có rất ít công chúa mặc quần. Đa số các nàng được tạo hình xinh đẹp trong những chiếc đầm xòe hoành tráng, lộng lẫy.
3.png
Hai nàng công chúa này là những nàng công chúa trẻ nhất và "già nhất". Bối cảnh câu chuyện Snow White diễn ra khi nàng mới 14 tuổi, và chuyện ở vương quốc Arendelle diễn ra khi Elsa đã 21 tuổi.
4.png
Ba nàng công chúa này có câu chuyện không liên quan đến hoàng tử.
5.png
Chỉ có một nàng công chúa có anh em trai, đó là Brave.
6.png
Cảnh Belle khiêu vũ trong phim hoạt hình được sử dụng lại cùng một cảnh và các bước nhảy của Aurora trong Người đẹp ngủ trong rừng.
7.png
Đây là nàng công chúa duy nhất có việc làm và nàng vẫn tiếp tục làm việc sau khi trở thành hoàng tộc.
8.png
Mulan thật ra không phải là công chúa, dù cô được tất cả chúng ta xem là một công chúa.
9.png
Trong phim, Lọ Lem không chỉ làm rơi giày một lần, mà những ba lần.
11.png
Đây là nàng công chúa duy nhất có câu chuyện gia đình và có con gái.
10.png
Tất cả các nàng công chúa đều có câu chuyện liên quan đến phép thuật kì diệu. Nhưng chỉ có hai người trong số họ có sức mạnh phép thuật thật sự, đó là Elsa và Rapunzel.
13.png
Pocahontas và Anna là hai nàng công chúa “ngã vào tình yêu” đến hai lần.
12.png
Rapunzel là công chúa có mái tóc dài nhất và cũng là người có mái tóc ngắn nhất.
14.png
Trong phim Wreck It Ralph, chúng ta đã được nhìn thấy tất cả các nàng công chúa bên nhau trong phiên bản hiện đại.
MAI LÂM (tổng hợp)
