Mách bạn vài mẹo trang điểm để đối phó với những ngày thời tiết “khó dỗ dành”

Mai Lâm - Quý Hiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những ngày nóng nực, oi bức là lúc chúng ta lười makeup nhất, nhưng đây cũng là thời điểm hoàn hảo để vẻ đẹp tự nhiên của bạn tỏa sáng. Với vài mẹo nhỏ và những sản phẩm đặc trưng dành riêng cho mùa nóng, bạn hoàn toàn có thể trang điểm nhanh gọn và trông tươi tắn, rạng rỡ từ bình minh đến hoàng hôn.

Không dùng foundation, chuyển sang các loại nền mỏng nhẹ

6.png

Thay vì kem nền dày, che phủ hoàn toàn, hãy chọn loại kem nền mỏng nhẹ, cho phép da được thở. Các loại kem BB cream hoặc CC cream cung cấp độ ẩm và độ che phủ nhẹ, sẽ làm nổi bật vẻ rạng rỡ tự nhiên của làn da.

essence-face-foundation-023-collage-mobile.jpg

Hoặc bạn cũng có thể dùng kem dưỡng ẩm có màu, để kết hợp 2 bước vào 1 sản phẩm, vừa dưỡng ẩm, vừa làm đều màu da mà không gây cảm giác nặng nề.

Chọn phấn má hồng tông đào hoặc hồng

8.png

Đánh quá nhiều phấn má hồng và tạo khối sẽ khiến bạn trông già hơn. Hãy tránh xa những màu tối, đậm, chuyển sang chọn màu nude, hồng nhạt, san hô và hồng đào. Những màu này sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài tự nhiên và rạng rỡ.

Sử dụng phấn phủ

7.png

Thời tiết nóng dễ khiến lớp trang điểm bị chảy, các nàng nên sử dụng phấn phủ để thấm dầu và mồ hôi. Tuy nhiên, cần chú ý vì dùng phấn phủ quá dày cũng khiến da bị tắc nghẽn lỗ chân lông. Chỉ thoa một ít phấn phủ mỏng nhẹ lên những vùng da dễ bị nhờn.

Sử dụng phấn tông màu pastel cho mắt

9.png

Đánh nhiều phấn mắt và dùng màu quá glowy cũng là một ý tưởng tồi với những ngày nắng nóng. Thay vào đó, chọn các tông màu pastel và phấn có kết cấu nhẹ nhàng để trang điểm mắt sẽ tạo nên vẻ ngoài tươi tắn và giản dị, phù hợp với thời tiết hơn. Ví dụ như tông màu hồng nhạt, beige và hồng đào là lý tưởng nhất.

5.png

Kẻ mắt màu nâu hoặc đồng sẽ làm nổi bật đường nét đôi mắt của bạn một cách nhẹ nhàng. Thêm một lớp mascara mỏng để tạo độ dày tự nhiên cho hàng mi.

Sử dụng kem che khuyết điểm cho vùng dưới mắt

10.png

Sử dụng kem che khuyết điểm cho vùng dưới mắt sẽ ngay lập tức làm mới diện mạo của bạn và hoàn thiện lớp trang điểm nhẹ nhàng. Nếu bạn không muốn dùng kem nền, thoa kem che khuyết điểm dưới mắt là một cách tuyệt vời để làm đều màu da, che khuyết điểm quầng thâm mà không cần che phủ hoàn toàn.

Mai Lâm - Quý Hiên
#mẹo trang điểm mùa hè #trang điểm tự nhiên cho ngày nóng #kem nền mỏng nhẹ phù hợp mùa hè #phấn má hồng tông đào #phấn phủ kiểm soát dầu #makeup mắt pastel nhẹ nhàng #kẻ mắt nâu đồng tự nhiên #kem che khuyết điểm quầng thâm #trang điểm nhẹ nhàng mùa nóng #lựa chọn sản phẩm trang điểm mùa hè

