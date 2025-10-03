Đinh Vũ Hề "trộm vía" 2 lần: Có cột mốc "đáng sĩ" ở Milan, suýt té ngựa khi quay phim

HHTO - Người hâm mộ Đinh Vũ Hề vừa vui mừng khi anh là ngôi sao C-Biz duy nhất làm được điều này tại Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè 2026, thì mới đây lại "thót tim" trước đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên suýt ngã ngựa trên phim trường.

Sau chuyến công tác tại Tuần lễ thời trang Milan, Đinh Vũ Hề trở về với loạt khoảnh khắc viral cùng bảng thành tích ấn tượng. Trong từng khung hình, nam đại sứ toàn cầu ghi dấu ấn khi khoe vẻ điển trai góc cạnh, phong thái nam tính cùng chiều cao 1m81 nổi bật.

Trong suốt và sau sự kiện, Đinh Vũ Hề trở thành tâm điểm được giới truyền thông quốc tế nhiệt tình săn đón. Anh không chỉ là ngôi sao Hoa ngữ duy nhất góp mặt trong mục tin của hãng thông tấn Associated Press mà còn được ABC News đưa lên trang bìa bản tin đặc biệt về Tuần lễ thời trang Milan, sánh vai cùng nhiều ngôi sao đình đám thế giới. Bên cạnh đó, tạp chí thời trang hàng đầu của Mỹ - WWD còn ưu ái đăng tải video cá nhân lẫn video anh bên cạnh nhiều gương mặt quốc tế nổi tiếng.

Fan tự hào khi Đinh Vũ Hề được truyền thông phương Tây săn đón.

Không dừng lại ở đó, theo báo cáo của Onclusive - công ty chuyên về truyền thông và phân tích dữ liệu, Đinh Vũ Hề xếp hạng 9 trong Top 15 nghệ sĩ/ người có sức ảnh hưởng được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội suốt Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè 2026, chiếm 1,81% share of voice. Đáng chú ý, anh là đại diện duy nhất từ Trung Quốc trong danh sách, giữa dàn sao Hàn - Thái mạnh truyền thông.

Đinh Vũ Hề vẫn là đại diện duy nhất của C-Biz﻿ góp mặt trong Top 15.

Những thành tích ấn tượng trong lần đầu hợp tác cùng Versace và tham dự Milan Fashion Week chưa kịp khiến fan Đinh Vũ Hề vui mừng trọn vẹn, thì mới đây, đoạn video hậu trường bộ phim Hoa Khai Cẩm Tú quay tại Sơn Tây (Trung Quốc) lại khiến người hâm mộ "thót tim".

Theo clip được cánh săn ảnh ghi lại, đoàn phim thực hiện cảnh cưỡi ngựa vào ngày 1/10. Sự việc bất ngờ xảy ra khi tiếng trống chiêng tại phim trường khiến con ngựa hoảng sợ và lao đi mất kiểm soát. Đinh Vũ Hề bị bất ngờ, nắm chặt dây cương để giữ an toàn, có đoạn bị ngả người hẳn về phía sau do quán tính ngựa phi nhanh.

May mắn, nhờ kinh nghiệm cưỡi ngựa đã rèn luyện trước đó, nam diễn viên nhanh chóng trấn an con ngựa, dừng lại kịp lúc nên tránh được tai nạn nghiêm trọng. Sau sự cố, dù hoảng sợ, nam tài tử sinh năm 1995 vẫn bình tĩnh xuống ngựa, liên tục vẫy tay ra hiệu an toàn cho nhân viên. Anh xuống ngựa nhanh, điều chỉnh lại tinh thần, rồi tiếp tục hoàn thành cảnh quay.

Đoạn video khiến người hâm mộ "ngồi không yên" nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thán trước khả năng xử lý tình huống chuyên nghiệp và bình tĩnh của nam thần tượng.

Sau sự cố lần này, tinh thần làm việc hết mình của Đinh Vũ Hề giúp anh có thêm nhiều khán giả công nhận và yêu mến. Nam diễn viên được khen có "thần kinh tốt" cũng như không ngừng "trộm vía" cho anh.