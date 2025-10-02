Hoàng Tử Thao: Lột xác từ thần tượng sang "chủ tịch cuồng vợ", tăng cân vì hạnh phúc

HHTO - Hoàng Tử Thao đã có sự lột xác ngoạn mục sau khi kết hôn với Từ Nghệ Dương. Không còn dáng vẻ được chăm chút kỹ lưỡng của thần tượng, anh chuyển mình thành một người chồng đầy trách nhiệm, đặt gia đình lên trên sự nghiệp giải trí.

Từ bỏ hào quang thần tượng để trở thành "chủ tịch cuồng vợ"

Hoàng Tử Thao đã chọn con đường dũng cảm khi công khai mối quan hệ, bất chấp nguy cơ mất đi lượng lớn người hâm mộ. Mối quan hệ giữa mentor và thực tập sinh tại Sáng Tạo Doanh 2020 đã chính thức được xác nhận vào tháng 7/2024 sau nhiều năm phủ nhận. Anh khẳng định muốn sống thật, muốn Từ Nghệ Dương không cần phải che giấu chuyện tình cảm.

Cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 12/2024 sau 5 tháng xác nhận mối quan hệ trước công chúng.

Kể từ khi kết hôn, Hoàng Tử Thao không giấu giếm sự cưng chiều và ưu tiên dành cho vợ, tạo nên hình ảnh một người đàn ông của gia đình đầy trách nhiệm, lãng mạn và có phần dễ thương hơn.

Hoàng Tử Thao còn từng trả lời bình luận về sự khác biệt ngoại hình trước và sau khi cưới: "Do hạnh phúc đấy".

Sự viên mãn trong hôn nhân còn được thể hiện rõ qua ngoại hình của nam idol. Hoàng Tử Thao thẳng thắn thừa nhận việc tăng cân sau khi cưới là "Do hạnh phúc đấy", một lời giải thích đáng yêu và từng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Trung.

Dù bị té nước "tơi bời" trong lễ hội ở Vân Nam, việc đầu tiên anh làm là liên tục gọi và tìm Từ Nghệ Dương.

Bên cạnh đó, sự "cuồng vợ" này còn thể hiện qua những chi tiết nhỏ trong đời sống. Khi bị té nước "tơi bời" trong lễ hội ở Vân Nam, việc đầu tiên anh làm là liên tục gọi và tìm Từ Nghệ Dương như để có người che chở. Ngược lại, anh cũng than thở hài hước trên livestream vì bị vợ kéo dậy chơi trốn tìm lúc 3h30 sáng, cho thấy cuộc sống hôn nhân của họ đầy ắp tiếng cười.

Mở rộng kinh doanh vì sức khỏe của vợ

Hoàng Tử Thao đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực sản xuất băng vệ sinh, xuất phát từ mong muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm cho Từ Nghệ Dương.

Hoàng Tử Thao livestream bán băng vệ sinh với giá 1 xu, còn tự mình kiểm nghiệm độ an toàn và chất lượng.

Buổi livestream công bố vào tháng 3 đã khiến anh mất 460.000 người theo dõi trên Weibo vì bị nghi ngờ về chuyên môn và động cơ thương mại. Tuy nhiên, anh khẳng định đã đặt cược danh tiếng để xây dựng một nhà máy minh bạch. Bất chấp tranh cãi, sản phẩm của vợ chồng anh ra mắt vào tháng 5 đã bán sạch trong vài chục giây, thu về hơn 40 triệu tệ (hơn 140 tỷ đồng).

Thay đổi cách đối diện với công chúng

Giữa nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai, khi bị bắt gặp tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ, Hoàng Tử Thao đã to tiếng yêu cầu fan xóa ảnh để bảo vệ sự riêng tư của vợ. Hành động này, dù gây tranh cãi nhưng cũng nhiều người cho rằng anh làm đúng vì đây là quyền riêng tư, cho thấy sự ưu tiên tuyệt đối của anh dành cho an toàn và sức khỏe của vợ, khác hẳn với sự bất cần trước đây.

Ngược lại với việc bảo vệ nghiêm ngặt này, anh lại thể hiện sự cởi mở khi quyết định mời người hâm mộ đến chung vui tại đám cưới. Đây mới chỉ là ý định anh chia sẻ qua livestream. Cặp đôi mong muốn fan đến chung vui, tổ chức khoảng 2 - 3 bàn, cho phép khách mời livestream và chia sẻ ảnh thoải mái. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức hôn lễ chính thức của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vẫn chưa được công bố.

Dù thỉnh thoảng vẫn "vạ miệng", Hoàng Tử Thao đang được lòng công chúng nhờ hình tượng gần gũi, "tẻn tẻn" và cũng trưởng thành hơn.