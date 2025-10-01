Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Triệu Lộ Tư tạo loạt trend, "áp dụng công thức là ra" mà lạ lắm

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không chỉ tạo cơn sốt thời trang, Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư thủ vai) cùng "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" còn là nguồn cảm hứng meme mới trên Douyin, Xiaohongshu (Red Note - Tiểu Hồng Thư).

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được quay từ tháng 6/2024. Ở thời điểm này, một số tạo hình của Triệu Lộ Tư được tiết lộ đã tạo nên cơn sốt nho nhỏ. Bộ phim chính thức lên sóng là lúc tủ đồ của Hứa Nghiên bùng nổ trên mạng xã hội. Những nội dung như bóc giá, soi "in-tư" trang phục, phụ kiện, phối đồ theo Nghiên Nghiên... đang được "xào xáo", mang về hàng nghìn đến chục nghìn lượt "thả tim".

xuyan-hua-nghien-outfit.jpg
Từng món đồ Triệu Lộ Tư sử dụng trong "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" đều được "soi kỹ".
tencent.jpg
Nắm thị hiếu của khán giả, Tencent đã ra mắt một chuyên mục đặc biệt, dành riêng để tổng hợp trang phục Hứa Nghiên mặc qua từng tập.

Không chỉ những bộ cánh "chanh sả", mà loạt đồ công sở, đời thường, bao gồm cả trang phục khi là sinh viên đi làm thêm vất vả của Hứa Nghiên cũng được hội chị em trên Douyin, Xiaohongshu đua nhau "cheap moment". Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công "lên đồ" khí chất như Hứa Nghiên vì trang phục nhìn qua giống nhau nhưng phom dáng vẫn chênh lệch.

Bên cạnh đồ từ thương hiệu cao cấp do bản thân làm đại sứ, "Nghiên Nghiên" Triệu Lộ Tư sử dụng nhiều phụ kiện, trang phục đến từ các local brand. Vì thế, không khó để dân mạng tìm mua với giá phải chăng. Tuy nhiên, do phim được quay vào năm 2024, một vài bộ đồ đã ngưng sản xuất, hết hàng hoặc còn số lượng ít, khơi dậy một "cuộc đua ngầm" của khán giả mê phong cách của Hứa Nghiên.

trend-1.jpg﻿
trend-2.jpg﻿
tlt-1.jpg
tui.jpg
Chiếc túi Versace trong phân cảnh Hứa Nghiên "bạt tai" Châu Trạch Viễn cũng được săn lùng.

Bên cạnh trang phục, lượt tìm kiếm, doanh số của nước hoa Versace - loại Nghiên Nghiên tặng bố mẹ giả cũng tăng vọt. Các "tỷ tỷ Douyin" cũng "đẩy trend" cho phong cách trang điểm giống Hứa Nghiên, nhuộm tóc nâu, làm nail màu hồng/ trắng tông nude giống cô. Nhiều người còn đua nhau đặt lịch dịch vụ dưỡng tóc bằng trứng cá tầm của Nghiên Nghiên sau phân cảnh cô vội đi đầu tư chăm sóc tóc để hòa nhập với cuộc sống của hội "phú bà" hào môn. Chia sẻ trên mạng xã hội, những cửa hàng có dịch vụ này tại Trung Quốc đều rơi vào tình trạng kín lịch sớm những ngày gần đây.

trieu-lo-tu-trend.jpg
trieu-lo-tu-trend-2.jpg
Màu tóc nâu của Triệu Lộ Tư gây sốt.
nails-nude-2.jpg
nails-nude.jpg
Nails Hứa Nghiên lên ngôi.
Các cách búi, buộc tóc giống Hứa Nghiên lọt top thịnh hành, bao gồm cả những kiểu tóc chưa chính thức lên sóng. - Video: @TetSolo1230
meme-2.jpg
tlt-trend.jpg
meme-4.jpg

Cảnh Hứa Nghiên cố ý ôm mặt, tỏ ra đáng thương nhưng khoe chiếc nhẫn cưới hột xoàn "chà bá lửa" trở thành meme nổi nhất hiện tại của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Cnet sáng tạo ra "1001" icon từ phân cảnh này. Triệu Lộ Tư cũng đã "cosplay" meme đang gây sốt của bản thân trong livestream quảng bá phim tối 30/9.

meme-5.jpg
Sau meme che mặt khoe nhẫn, cảnh vén tắt "vô ý" khoe khuyên tai của Hứa Nghiên ở tập 12 được dự đoán sẽ thành trend trong thời gian gần.

Dù chưa lên sóng, nhưng phân đoạn Hứa Nghiên đi thất thần, buồn rầu trên phố sau khi cãi nhau, quyết định ly hôn với Hạo Minh đã trở thành trào lưu mới trên Douyin. Từ đoạn clip cảnh quay rò rỉ được đăng tải hồi năm ngoái, Cnet rủ nhau "nhái theo". Tuy nhiên, không phải ai "áp dụng công thức" cũng thành công, tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước "triệu view" trên Douyin.

screenshot-2025-09-30-234231.png﻿
screenshot-2025-10-01-003225.png
screenshot-2025-09-30-234917.png
Bản gốc vừa buồn vừa slay bao nhiêu thì bản "đu trend" khiến khán giả bật cười bấy nhiêu.
Nam diễn viên Đường Hiểu Thiên bắt sóng sớm trào lưu mới.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng còn chưa đi được nửa chặng đường, hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều trào lưu khác trong thời gian tới.

cover-fb.jpg
Sam
#Triệu Lộ Tư #Hãy Để Tôi Tỏa Sáng #Hãy Để Tôi Tỏa Sáng trào lưu #Hãy Để Tôi Tỏa Sáng gây sốt #Triệu Lộ Tư tạo trend #Hứa Nghiên

