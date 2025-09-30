Triệu Lộ Tư - Triệu Lệ Dĩnh diễn cùng vai: Từng tạo tranh cãi, ai thành công hơn?

HHTO - Tiểu thuyết "Đại Kiều, Tiểu Kiều" lên màn ảnh, nhân vật chính Kiều Nghiên/ Hứa Nghiên được giao cho Triệu Lệ Dĩnh (bản điện ảnh - "Tâm Sự Của Kiều Nghiên") và Triệu Lộ Tư (bản truyền hình - "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng). Cùng một vai nhưng được khai thác ở hai khía cạnh khác nhau, khán giả đánh giá thế nào về màn thể hiện của hai ngôi sao?

Phim truyền hình và điện ảnh đều chỉnh sửa nhiều chi tiết của tiểu thuyết Đại Kiều, Tiểu Kiều. Tâm Sự Của Kiều Nghiên tập trung vào mối quan hệ của hai chị em. Kiều Nghiên (Triệu Lệ Dĩnh) là đứa trẻ lớn lên ở vùng biên giới. Sau nhiều năm, cô trở thành nữ diễn viên hàng đầu, vẫn luôn cẩn thận che đậy những bí mật về thân thế của mình. Nhưng rồi, một tin nhắn nặc danh gửi đến, chạm vào nỗi sợ lớn nhất của cô. Cùng lúc đó, chị gái thất lạc của cô xuất hiện, từ xa cách, bất đồng đến cứu rỗi đối phương.

Tâm Sự Của Kiều Nghiên được đem đi chiếu và lọt vào một số đề cử, danh sách rút gọn ở các liên hoan phim như Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 37, Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 35... Tuy nhiên, khi ra rạp vào tháng 10/2024, tác phẩm này thất bại.

Tâm Sự Của Kiều Nghiên thu về khoảng 119 triệu tệ (hơn 400 tỷ đồng) sau hơn 1 tuần công chiếu, ở mức thấp so với thị trường tỷ dân. Nội dung bị chê rời rạc, khó xem, không làm rõ thông điệp. Sự lo lắng và bộn bề trong tâm tư của Kiều Nghiên mơ hồ.

Bù lại, "phản ứng hóa học" của hai chị em họ Kiều do Triệu Lệ Dĩnh và Tân Chỉ Lôi thể hiện khiến khán giả mê đắm. Diễn xuất của cả hai đều được đánh giá cao bởi giới chuyên gia và nhiều khán giả. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng, không thiếu những ý kiến trái chiều, cho rằng kỹ năng của Triệu Lệ Dĩnh thụt lùi. Khí chất đại minh tinh của cô "chưa đủ wow", ánh mắt quá lờ đờ.

Thời điểm Triệu Lộ Tư được xác nhận vào vai Kiều Nghiên/ Hứa Nghiên bản truyền hình, trên mạng xã hội Trung Quốc từng xuất hiện nhiều bài thảo luận, cho rằng "tiểu hoa 95" sẽ lép vế khi cùng diễn một vai với đàn chị. Tuy nhiên, ngoài việc cùng tên và cùng nguyên tác, Hứa Nghiên gần như là một bản thể độc lập với Kiều Nghiên của Triệu Lệ Dĩnh.

Hứa Nghiên trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là cô bé bị bố mẹ bỏ rơi. Cô chủ động đổi tên như một cách thoát khỏi gia đình tệ bạc. Bản truyền hình tập trung vào phát triển sự nghiệp và hôn nhân của Hứa Nghiên. Cô dựng nên một gia thế giả đầy hào nhoáng để gả cho Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) - doanh nhân tài giỏi và xuất thân từ giới thượng lưu.

Nếu Triệu Lệ Dĩnh bị chê khi phim ra rạp, thì Triệu Lộ Tư từng nhận ý kiến trái chiều trong thời gian ghi hình. Thời điểm này, nữ diễn viên thường tự mình trang điểm, chọn đồ khi chạy lịch trình, bất chấp phản đối của dân mạng lẫn cộng đồng fan vì nhiều tạo hình không phù hợp, gây nên đợt tranh cãi lớn. Loạt ảnh, clip về Hứa Nghiên trên phim trường lúc được khen xinh đẹp, khi lại bị chê thiếu khí chất, quá tầm thường.

Tuy nhiên, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại nhận được nhiều phản ứng tích cực khi lên sóng. Gần 10 tập phim, "Hứa Nghiên" Triệu Lộ Tư không mặc trùng bộ nào, đổi hơn 40 outfit, đem đến những khung hình long lanh. Diễn xuất của cô được khen có tiến bộ vượt bậc. Khí chất của "tiểu thư giả" cũng nhận nhiều tán dương, có nét gồng nhưng hợp hoàn cảnh nhân vật.

Nếu Tâm Sự Của Kiều Nghiên đuối sức ở phòng vé, thì Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại phi băng băng trên đường đua lượt xem, chỉ số nhiệt độ. Phim vươn lên dẫn đầu thị phần phim với 22.5% ở ngày chiếu thứ 3, lượt xem chiếu mạng ngày 28/9 đạt 45,06 triệu. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng còn chưa đi vào giai đoạn cao trào nhất đã có thành tích đáng mừng, hứa hẹn tương lai sẽ càng bùng nổ hơn nếu giữ vững phong độ.