Hãy Để Tôi Tỏa Sáng "nhảy dù" chiếu giờ lạ, fan Triệu Lộ Tư "cười mỉa mai" công ty

HHTO - Không báo trước, "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính đã chính thức lên sóng vào sáng 26/9. Sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu, cộng thêm tranh chấp của nữ chính và công ty chủ quản là lý do dân mạng tin rằng chưa bàn đến nội dung, tác phẩm này sẽ được bàn tán sôi nổi.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng "nhảy dù" phát sóng vào 10h ngày 26/9 (theo giờ Trung Quốc) - một khung giờ chiếu lạ, khó hút lượt xem. Thông thường, khung 12h và 18h được coi là "thời điểm vàng" để lên sóng do rơi đúng giờ nghỉ giải lao hoặc tan làm. Tuy nhiên, dù chiếu đột ngột, phụ đề chưa được cập nhật đầy đủ, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng vẫn có khởi đầu thuận lợi. Sau hơn 2 tiếng "mở khóa", phim cán mốc 22.000 điểm nhiệt trên Tencent.

Galaxy Cool Entertainment - công ty quản lý của Triệu Lộ Tư đã bao 10.000 suất chiếu VIP. Tranh chấp giữa nữ diễn viên và công ty vẫn chưa dịu lại. Vì thế, động thái của Galaxy Cool bị fan "cười mỉa mai" là "cố giữ thể diện". Dân mạng cho rằng dù có bất đồng, phía công ty cũng phải hành động như vậy để bày tỏ thiện chí và có lợi hơn trong quá trình đấu tố trước tòa, do hiện tại hợp đồng với Triệu Lộ Tư vẫn còn hiệu lực.

Tháng 8 năm nay, Triệu Lộ Tư đích thân tuyên bố muốn ngừng hợp tác với Galaxy Cool, tố công ty đối xử bất công, phân chia lợi ích không rõ ràng, lừa gạt kinh doanh... Một số nhãn hàng, người trong nghề cũng có động thái đứng về phía Triệu Lộ Tư, cho biết Galaxy Cool cố tình lợi dụng danh tiếng của nữ diễn viên để lấy tài nguyên nhưng lật lọng không cho cô tham gia các dự án.

Trước đó, có tin đồn phía công ty đã dùng điều khoản hợp đồng để ép nhãn hàng không được liên hệ riêng với Triệu Lộ Tư, khiến các hoạt động cá nhân của cô trở nên khó khăn. Vì đang trong giai đoạn tranh chấp, người hâm mộ đoán rằng sẽ rất khó để Triệu Lộ Tư sắp xếp tham gia các hoạt động quảng bá cho Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Một số fan lo rằng Galaxy Cool Ent ngoài mặt ủng hộ nhưng có thể tác động để Triệu Lộ Tư hưởng lợi ít nhất từ tác phẩm này.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ của nữ diễn viên không ngừng kêu gọi ủng hộ Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, thay cho lời cổ vũ cô. Triệu Lộ Tư vào vai Hứa Nghiên - một MC nổi tiếng, kết hôn với doanh nhân Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Bề ngoài, họ là cặp đôi hoàn hảo nhưng bên trong vẫn luôn tồn tại một khoảng cách lớn giữa hai người.

Hứa Nghiên che giấu quá khứ đầy tổn thương, vẽ nên một lý lịch hào nhoáng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô thoát khỏi sự kiểm soát của Thẩm Hạo Minh. Lúc này, anh mới nhận ra tình cảm dành cho cô, dứt khoát theo đuổi lại "vợ cũ". Cả hai bắt đầu thấu hiểu cho đối phương và vượt qua nhiều sóng gió.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng gồm 32 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, K+, VieOn, FPT Play, TV360.