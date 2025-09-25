Ngự Trù Của Bạo Chúa kết thúc buồn hay vui: Yoona tiết lộ sẽ có nước mắt

HHTO - Chỉ còn hai tập nữa, “Ngự Trù Của Bạo Chúa” (Bon Appétit, Your Majesty) sẽ kết thúc. Nhiều khán giả tò mò về kết thúc của bộ phim, không biết sẽ “hạnh phúc mãi về sau” hay “nước mắt chảy thành sông”. Riêng nữ chính Yoona “úp mở” kết thúc “sẽ có nước mắt”.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Chỉ còn hai tập nữa, Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) sẽ kết thúc hành trình của mình. Nhiều khán giả tò mò về kết thúc của bộ phim, rằng chuyện gì sẽ xảy ra với “ma nữ” Yeon Ji Young (Yoona) và “bạo chúa” Lee Heon (Lee Chae Min)?

Chuyện phim Ngự Trù Của Bạo Chúa kể về nữ đầu bếp thời hiện đại Yeon Ji Young bỗng xuyên không về thời Joseon, gặp gỡ Lee Heon - người trong lịch sử được biết đến là một bạo chúa với nhiều hành động tàn bạo, nhưng đồng thời cũng là một người rất sành ăn. Bằng tài năng nấu ăn của mình, Ji Young không những giữ được tính mạng của mình mà còn dần dần chinh phục được trái tim của Lee Heon.

Câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra nhất cho cái kết của Ngự Trù Của Bạo Chúa là cuối cùng Ji Young sẽ ở lại thời Joseon hay sẽ trở về thời đại của mình? Liệu Lee Heon có thoát được kết cục bi thảm như lịch sử đã viết và rửa được danh xưng “bạo chúa”?

Trong tập 10 phát sóng cuối tuần vừa qua, giữa những âm mưu hoàng cung đen tối, tình cảm giữa Lee Heon và Ji Young trở nên gần gũi hơn, đặc biệt sau sự kiện Ji Young suýt mang tiếng oan đầu độc Đại quân Jinmyeong nhỏ tuổi. Sau khi hợp sức cùng nhau giải oan, cứu được Đại quân Jinmyeong, lột được mặt nạ cáo già của Kang Mok Ju (Kang Han Na), Lee Heon đã tỏ tình với Ji Young. Lời hứa hẹn “sẽ làm cơm trộn cho em vào mỗi sáng” của Lee Heon không chỉ khiến khán giả ngả nghiêng, mà cũng làm Ji Young cảm thấy có lẽ cũng tốt nếu cô không trở về thời đại của mình.

Theo teaser của tập 11, có thể thấy khoảnh khắc bình yên lãng mạn chẳng kéo dài được lâu. Những thế lực đối đầu với Lee Heon ở Joseon dường như quyết định “ngửa bài”, dồn lực tấn công nhằm hạ bệ nhà vua, thực hiện âm mưu đảo chính. Quân nổi loạn dường như đã bắt cóc Ji Young, đẩy cung điện rơi vào hỗn loạn, và Lee Heon bắt đầu mất kiểm soát. Ji Young cố gắng trong tuyệt vọng nhằm thay đổi số phận của Lee Heon, nhưng một mình cô liệu có đủ sức đổi thay dòng chảy của lịch sử?

Nếu làm đúng theo kết thúc của nguyên tác, Lee Heon có nhiều khả năng sẽ chết khi nhà vua hy sinh thân mình để cứu Ji Young trong cuộc nổi loạn. Dường như Yoona cũng đã hé lộ “manh mối” về kết phim khi xuất hiện trong chương trình You Quiz On The Block. Khi được hỏi liệu cái kết của phim có rơi nước mắt không, Yoona đã “úp mở”: “Tôi nghĩ sẽ có nước mắt, theo nhiều cách khác nhau”.

Tuy nhiên, cũng theo nguyên tác, cái chết của Lee Heon không phải là kết thúc cuối cùng. Cuốn sách Vọng Vân Lục - thứ đã đưa Ji Young trở về quá khứ, nay được Lee Heon chấp bút lại, đã sử dụng sự hy sinh của Lee Heon như cái giá phải trả để viết lại số phận. Theo đó, linh hồn của Lee Heon được đưa đến thế giới hiện đại. Câu chuyện kết thúc với việc Ji Young tỉnh dậy trong bệnh viện, những ngày sau đó cô thấy mình vật lộn với những ký ức về Lee Heon cho đến khi anh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô.

Chưa rõ kết phim có giống với nguyên tác Ngự Trù Của Bạo Chúa hay không, nhưng là cái kết mà nhiều khán giả khá hài lòng khi xem qua. Tuy Lee Heon đã hy sinh ở thời Joseon nhưng anh và Ji Young vẫn hội ngộ ở thời hiện đại, với nguyên vẹn ký ức, cả những cảm xúc dành cho nhau. Cuối cùng, tình yêu vẫn dẫn lối cho họ tìm thấy nhau và giúp họ tìm thấy lối thoát, dù trải qua nhiều thế kỷ. Quan trọng nhất, ở thời hiện đại sẽ không còn những âm mưu đen tối nào bủa vây và chia cách họ nữa.

Ngự Trù Của Bạo Chúa tập 11 sẽ lên sóng vào thứ Bảy 27/9, và tập 12 - cũng là tập cuối sẽ phát sóng vào Chủ nhật 28/9 trên Netflix.