Hứa Quang Hán cầm điện thoại fan Việt "selfie", tinh tế đến mức fan có thể "sĩ" hết đời

Thiện Dư

HHTO - Đến Việt Nam để quảng bá phim mới, Hứa Quang Hán khiến khán giả vô cùng thích thú với những hành động thân thiện, tinh tế.

Vào ngày 24/9 vừa qua, sự kiện nam diễn viên Hứa Quang Hán đến Việt Nam đã trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. "Bạn trai quốc dân" xứ Đài đã có nhiều khoảnh khắc khoe nhan sắc cực phẩm, ngoài ra còn rất thân thiện và bày tỏ tình cảm nồng nhiệt đến người hâm mộ Việt Nam.

Thậm chí trong một video được đăng tải gần đây, Hứa Quang Hán còn có hành động tinh tế, dễ thương, khiến khán giả nhung nhớ.

image.jpg

Cụ thể trong video đang gây sốt trên Threads, Hứa Quang Hán đã chủ động nhận điện thoại từ một người hâm mộ, và "selfie" chung với những khán giả tại đó. Nam diễn viên từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất gần gũi, không có khoảng cách thần tượng - fan để hòa mình vào tình cảm của người hâm mộ trong buổi gặp gỡ, giao lưu.

22.jpg
2.jpg
Hứa Quang Hán nhận điện thoại một fan và "selfie".
Hứa Quang Hán chụp ảnh cùng fan Việt. Nguồn: @thngnguyennn

Đoạn video nhanh chóng viral rầm rộ với nhiều bình luận đùa rằng bạn fan nữ được Hứa Quang Hán cầm điện thoại "có thể sĩ hết đời". Có cư dân mạng bình luận hài hước, so sánh trình chụp ảnh của Hứa Quang Hán với Anh tài Trương Thế Vinh.

cmt.jpg
Bình luận thích thú của cư dân mạng.

Hứa Quang Hán còn được bắt gặp có nhiều cử chỉ tinh tế với các nhân viên hỗ trợ mình, nhất là thông dịch viên. Anh không ngần ngại nhặt đồ giùm bạn phiên dịch viên, giúp nhân viên dời bàn ghế, còn chủ động giải vây tình huống cúp điện đột ngột bằng cách hát chúc mừng sinh nhật. Đã điển trai còn lịch thiệp, Hứa Quang Hán khiến khán giả xao xuyến.

552659572-756364347387427-703771183433749063-n.jpg
Hứa Quang Hán có nhiều cử chỉ tinh tế. Nguồn: Hóng Hớt Phim Hay
image-1.jpg
Hứa Quang Hán cùng ekip phim Năm Của Anh, Ngày Của Em.

Nam diễn viên đến Việt Nam trong khuôn khổ quảng bá bộ phim mới Năm Của Anh, Ngày Của Em, đóng cùng bạn diễn Viên Vễ Lâm. Cả hai vốn dĩ yêu nhau, nhưng việc thế giới bị chia cắt thành những chiều không gian song song đã khiến họ xa nhau. Cặp đôi vẫn sinh hoạt như thường ngày nhưng đã không còn có nhau, cho đến khi sợi dây định mệnh cố gắng kết nối họ một lần nữa. Ở điểm giao nhau của hai chiều không gian, liệu họ có một lần nữa níu giữ nhau thật chặt?

f5241769-d656-4799-a448-0a900c170b44.png
Thiện Dư
#Hứa Quang Hán #Hứa Quang Hán đến Việt Nam #Năm Của Anh Ngày Của Em

