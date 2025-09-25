Đã tìm ra người áp lực nhất trong buổi giao lưu của Hứa Quang Hán tại Việt Nam

HHTO - Chiều 24/9, Hứa Quang Hán đã xuất hiện tại điểm đến đầu tiên trong lịch trình quảng bá cho phim điện ảnh mới tại TP.HCM (Việt Nam). Đa số người hâm mộ Việt tỏ ra phấn khích và thích thú khi gặp trực tiếp "chồng quốc dân", dù vậy vẫn chưa "áp lực" bằng một nhân vật này.

Sau khi hạ cánh tại TP.HCM vào khuya hôm qua, tài tử Đài Loan - Hứa Quang Hán đã xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh Năm Của Anh, Ngày Của Em vào chiều ngày 24/9 để giao lưu với người hâm mộ Việt.

Hứa Quang Hán niềm nở tại buổi ra mắt phim. Anh còn gửi lời chào bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam, tôi yêu các bạn!". (Nguồn ảnh: @_tg.1761_)

Xuyên suốt buổi giao lưu, nam tài tử xứ Đài luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và thân thiện. Anh trò chuyện và trả lời câu hỏi của truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, dân mạng nhanh chóng phát hiện người "áp lực" nhất sự kiện không phải nam diễn viên, mà chính là phiên dịch viên của anh.

Để thuận tiện cho việc giao lưu, các phiên dịch viên đã được ê-kíp sắp xếp ngồi phía sau Hứa Quang Hán. Từ những video được người hâm mộ có mặt ghi lại, không rõ căng thẳng vì làm việc trước nhiều khán giả, hay vì ở cạnh "tình đầu/ chồng quốc dân" mà phiên dịch viên có vẻ rất bối rối, lúng túng khiến netizen cười ngất.

Dân mạng đùa rằng họ "nghe ra sự áp lực" trong giọng nói của phiên dịch viên khi ngồi cạnh Hứa Quang Hán.

Cụ thể, sau khi được "Lý Tử Duy" nhặt điện thoại giúp, vẻ căng thẳng của phiên dịch viên càng trở nên rõ ràng trong giọng nói khiến netizen đùa rằng hẳn cô mới là người "xì-trét" nhất trong sự kiện hôm nay.

Ngoài ra, trong khi đợi dịch phần nói của mình, Hứa Quang Hán còn xoay hẳn người, cúi đầu nhìn chằm chằm phiên dịch viên và gật đầu hưởng ứng. Để nghe cô dịch rõ hơn, thỉnh thoảng, anh còn ghé sát về phía cô để nghe rõ. Cử chỉ đáng yêu và dịu dàng này khiến khán giả thích thú bình luận, nếu họ đảm nhiệm vị trí đó cũng sẽ rối bời khi ở cạnh anh.

Trước phản ứng chân thật của phiên dịch viên, đa số netizen lại tỏ ra buồn cười và vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của cô:

"Nếu mà ngày đó chăm chỉ ôn HSK thì hôm nay phiên dịch cho Hứa Quang Hán đã là tôi."

"Khó mà không run được, mình nhìn qua ảnh còn run mà."

"Nếu là tôi thì đã ngất luôn rồi, không dịch nổi."

"Chị (phiên dịch viên) cầm lấy 2 tỷ tiền công phiên dịch này đi. Còn lại để em dịch cho, em có HSK 6."

Dù vậy, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen, vì dù hơi run nhưng phiên dịch viên vẫn bình tĩnh hoàn thành công việc của mình một cách chỉn chu, truyền tải trọn vẹn phần giao lưu của Hứa Quang Hán đến khán giả Việt và cũng giúp anh hiểu rõ những gì mọi người đang nói.



Năm Của Anh, Ngày Của Em là bộ phim kể câu chuyện tình yêu vượt thời không giữa hai con người được gắn kết chặt chẽ bởi những lát cắt quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong đó, Hứa Quang Hán "lột xác" hoàn toàn trong hình tượng rắn rỏi, bụi bặm của Thự Tể, đóng cặp cùng Viên Lễ Lâm.