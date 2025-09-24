Alice in Borderland mùa 3: Hai nhân vật được yêu thích sẽ không quay trở lại?

HHTO - Chỉ còn một ngày nữa, bộ phim trò chơi sinh tồn “Alice in Borderland” (Thế Giới Không Lối Thoát) sẽ trở lại với mùa 3. Tuy nhiên, có hai nhân vật quen thuộc rất được yêu thích từ hai mùa phim trước không thấy xuất hiện trong dàn nhân vật chính khiến nhiều fan tiếc nuối.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim trò chơi sinh tồn Alice in Borderland (Thế Giới Không Lối Thoát) xoay quanh Arisu (Yamazaki Kento) - bỗng nhiên thấy mình lạc đến một thế giới vừa quen vừa lạ. Nơi đó trông giống hệt Tokyo mà anh đã sống, nhưng lại hoang tàn vắng vẻ, các trò chơi đẫm máu liên tục được bày ra mà người thua cuộc sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Phim đã công chiếu hai mùa, và mùa 3 đang đến rất gần.

Usagi và Arisu trở lại trong Alice in Borderland 3.

Được biết, Alice in Borderland mùa 3 lấy mốc thời gian nhảy vọt sau các sự kiện cuối mùa 2 vài năm. Sau khi thoát khỏi Borderland, tỉnh lại ở thế giới thực, Arisu không còn nhớ gì về các sự kiện đã xảy ra ở Borderland, nhưng anh và Usagi (Tsuchiya Tao) vẫn nảy sinh tình cảm. Khi mùa 3 bắt đầu, có cảnh Usagi và Arisu cùng nhau khoe nhẫn, cho thấy cả hai đang sống chung và có lẽ đã kết hôn. Nhưng một sự kiện buộc Arisu phải trở lại thế giới chết chóc này để cứu Usagi.

Kuina và Chishiya là hai nhân vật rất được yêu thích từ hai mùa phim trước.

Dù rất háo hức trước sự trở lại của loạt phim trò chơi sinh tồn hấp dẫn, nhiều fan vẫn cảm thấy niềm vui không được “trọn vẹn” khi có hai nhân vật không thấy xuất hiện trong dàn nhân vật chính: Chishiya (Murakami Nijiro) và Kuina (Asahina Aya). Đây là hai nhân vật đều xuất hiện trong cả mùa 1 và mùa 2 của Alice in Borderland, có vai trò quan trọng trong cốt truyện và rất được khán giả yêu thích.

Chishiya gây ấn tượng bởi trí tuệ sắc sảo.

Trong khi Chishiya gây ấn tượng bởi trí tuệ sắc sảo và phong thái ung dung, như thể “dạo chơi” dù thế giới xung quanh có khắc nghiệt đến đâu, thì Kuina lại chiếm trọn trái tim bởi khả năng hành động cùng tinh thần quả cảm. Cuối mùa 2, cả Chishiya và Kuina đều thành công thoát khỏi Borderland, trở về thế giới thực. Sau những gì đã trải qua, Chishiya dần trở thành một con người khác, cảm thấy việc sống có ý nghĩa hơn. Còn Kuina cũng đoàn tụ với gia đình, bao gồm cả cha cô, hàn gắn những rạn vỡ trước đây kể từ lúc cô trở thành người chuyển giới.

"Đả nữ" Kuina chiếm trọn trái tim bởi sự quả cảm.

Nguyên nhân Chishiya và Kuina không trở lại trong Alice in Borderland mùa 3 được cho là vì câu chuyện của họ đã được kể xong sau khi mùa 2 khép lại. Tuy nhiên, đó chưa được xem là lý do chính đáng, bởi nếu muốn, kịch bản có thể có nhiều cách để đưa Chishiya và Kuina đến Borderland. Có thể thấy, ngoài Arisu và Usagi, Alice in Borderland cũng có sự trở lại của một số nhân vật cũ như: Ann (Miyoshi Ayaka), Banda (Isomura Hayato), Yaba (Maiguma Katsuya)...

Một số fan cho rằng việc Chishiya và Kuina vắng mặt trong mùa 3 của Alice in Borderland là do bởi hai diễn viên đảm nhận hai nhân vật này không thể tham gia vì lý do cá nhân. Nữ diễn viên Asahina Aya đóng vai Kuina đang mang thai vào thời điểm quay mùa 3, có thể điều này đã ảnh hưởng đến việc cô không thể trở lại thế giới của các trò chơi chết chóc.

Asahina Aya đã kết hôn và mang thai vào thời điểm mùa 3 khởi quay.

Riêng nam diễn viên Murakami Nijiro đảm nhận vai Chishiya được cho là có vấn đề tâm lý và khi Alice in Borderland mùa 3 khởi động thì anh vẫn chưa phục hồi. Vào năm 2022, khi Alice in Borderland mùa 2 ra mắt, Murakami Nijiro đã vắng mặt trong buổi họp báo phim dù nhân vật Chishiya anh đảm nhận là một trong các nhân vật chủ chốt. Ngoài ra, anh cũng vắng mặt trong nhiều dự án khác, như không đến tham gia các buổi tập cho vở kịch Evangelion Beyond, dẫn đến việc vở kịch buộc phải thay diễn viên.

Murakami Nijiro đã trải qua một gian đoạn tâm lý bất ổn.

Khi đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin Murakami Nijiro thường xuyên hủy bỏ lịch trình công việc hoặc vắng mặt vào phút cuối. Hôm trước thấy anh nhiệt tình đi làm nhưng đến hôm sau lại biến mất, và không ai có thể liên lạc được. Ngay cả khi nhân viên đến tận nhà, anh cũng nhất quyết không mở cửa. Điều này khiến các fan lo lắng và đều đồng ý rằng tuy rất muốn thấy Murakami Nijiro trên màn ảnh nhưng anh cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục.

Alice in Borderland mùa 3 sẽ lên sóng Netflix vào 25/9.