Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Triệu Lộ Tư bị "át vía" bởi mẹ chồng là "ác nữ" nức tiếng

HHTO - Ngay khi Vu Lam - mẹ của Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) xuất hiện, nhiều khán giả bình luận họ đột nhiên cảm thấy "căng thẳng đến mức không dám thở mạnh" vì khí chất uy nghiêm, áp đảo mà bà tỏa ra. Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) chỉ là "tiểu thư phông bạt", dù cô cố gắng cỡ nào cũng không sánh bằng bà.

Là phu nhân của một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nhiều đời, Vu Lam (Ôn Tranh Vanh) khiến khán giả không thể rời mắt từ những giây đầu tiên trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Triệu Lộ Tư trong vai Hứa Nghiên vẫn có nét gồng vì phải cố diễn cho ra nét thiên kim tiểu thư. Vu Lam thì không, bà "thở cũng sang", từ cách ngồi, đi đứng đến cầm nhẹ tách trà đều toát ra sự thanh lịch, trang nhã, tinh tế và quyền lực của một người lớn lên trong thế gia.

Bà có đủ mọi cách để thử lòng "con dâu tương lai", như chuyện nói cô ký sách, từ chối nhận khăn, dẫn cô đi mua nhà... Tất cả đều nhẹ nhàng, bề ngoài nhìn vô tư nhưng thực chất là thăm dò cô. Nếu không có Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) âm thầm chống đỡ, e rằng chuyện "phông bạt" của Hứa Nghiên đã bại lộ từ sớm.

"Mẹ chồng liếc mắt một cái, bà cười thôi mà tôi xem qua màn hình đột nhiên không dám thở."

"Đó là Hứa Nghiên mới chịu được chứ "mộng chè" cỡ này thì bèo yếu như tôi xin gãy."

"Ôn Tranh Vanh sang xuất sắc, phú bà, gia tộc hào môn thì khí thế phải cỡ này mới đã."

"Ai nói Triệu Lộ Tư bị gồng, lép vế mẹ chồng thì cũng có sai đâu. Rõ ràng cô ấy phải gồng để ra dáng tiểu thư mà, đến bà giúp việc tiếp xúc với nhiều quý phu nhân, tiểu thư còn nhìn ra Hứa Nghiên khác biệt. Mẹ của Thẩm Hạo Minh là ai cơ chứ, giàu sang, giàu thanh lịch, người khác nhìn thôi cũng phải kính nể, áp lực là đây."

Toàn bộ trang sức Vu Lam sử dụng đều là hàng thật, được đính phỉ thúy cao cấp do thương hiệu Tĩnh Nguyệt Phỉ tài trợ - đây cũng là đơn vị cung cấp trang sức cho "chị sếp" của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Tổng giá trị của loạt phụ kiện này rơi vào khoảng hơn 300 triệu Nhân dân tệ (hơn 1.110 tỷ đồng).

Khoảnh khắc ngoài đời "dưỡng thê" của "mộng chè" Ôn Tranh Vanh và "con dâu phông bạt" Triệu Lộ Tư.

Trước vai Vu Lam, Ôn Tranh Vanh từng náo loạn cõi mạng với diễn xuất xuất thần trong Quý Nữ (Khi Chim Nhạn Trở Về), vai mẹ ruột của nữ chính Trang Hàn Nhạn (Trần Đô Linh) - Tích Văn. Những tập đầu tiên, bà khiến khán giả nổi da gà bởi sự điên loạn, cứng rắn, thậm chí cay độc của mình. Tuy nhiên, khi sự thật được hé lộ, Tích Văn lấy đi nước mắt của người xem bởi nỗi đau chất chồng bà phải chịu đựng, để rồi đến khi tưởng rằng đã được giải thoát, được hạnh phúc lại là lúc bà nhận cái kết bi thảm nhất.

"Điên nữ" hay người mẹ dịu hiền, Ôn Tranh Vanh đều "cân đẹp" trong "Quý Nữ", thậm chí còn góp phần nâng đỡ, "kiệu" cảm xúc và diễn xuất của Trần Đô Linh.

Sinh năm 1978, Ôn Tranh Vanh nổi tiếng với hình tượng "ác nữ" nhờ khả năng nhập vai xuất thần. Cô tham gia nhiều dự án, diễn xuất được đánh giá cao nhưng không phải tác phẩm nào cũng tạo tiếng vang. Một số tác phẩm nổi bật cô tham gia có thể kể đến: Thiên Sơn Mộ Tuyết, Yêu Lầm Một Đời... Ở tuổi ngoài tứ tuần, thời gian gần đây, Ôn Tranh Vanh thường đóng vai phụ hoặc vai khách mời trong nhiều dự án như: Vân Chi Vũ, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng, Vĩnh Dạ Tinh Hà...