Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Triệu Lộ Tư diễn ấn tượng, Trần Vỹ Đình chưa chắc là "hạt thóc"

HHTO - Những tập đầu tiên của "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" mở ra kế hoạch thay danh đổi phận lôi cuốn, chặt chẽ của Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư). Không chỉ có bạo gan, mà chính trí thông minh và sự cẩn trọng đã giúp cô "qua mắt" gia đình hào môn Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Nhưng liệu đây có phải chỉ là mở đầu cho chuỗi dài bí mật chồng chất?

Bất ngờ "nhảy dù" lên sóng vào sáng 26/9, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng vẫn "phá" mốc nhiệt độ 27.000 và trở thành phim có nhiệt ngày đầu cao nhất năm 2025 của Tencent. Với mô-típ làm giả thân phận, gia nhập hào môn, phim xây dựng tình tiết logic, chặt chẽ, cuốn hút cả về giao diện lẫn nội dung.

Mạch phim "bánh cuốn", kế hoạch làm dâu hào môn không chút kẽ hở?

Phim mở đầu với cảnh Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) đưa ba mẹ ra mắt gia đình chồng sắp cưới Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Thế nhưng, phía sau khung cảnh đầm ấm ấy lại là một bí mật động trời - ba mẹ Hứa Nghiên thực chất chỉ là những diễn viên được đào tạo bài bản.

Gia đình họ Thẩm vốn là tầng lớp thượng lưu, vì vậy, Hứa Nghiên mưu tính đủ đường để ngụy tạo một gia đình tri thức cao, tạo thế môn đăng hộ đối.

Từ đây, kế hoạch kỹ lưỡng đến từng chi tiết của Hứa Nghiên dần được hé lộ: Từ việc thuộc lòng các từ chuyên môn khó nhằn, bỏ tiền tham quan trường đại học ở nước ngoài, cho đến giả chữ ký của nhà nghiên cứu nổi tiếng nhằm nhận vơ cuốn sách là của mình đều là để "múa rìu" qua mắt nhà chồng.

6 tập đầu liên tục đẩy mâu thuẫn giữa Hứa Nghiên và gia đình thượng lưu, khắc họa sự đối lập sâu sắc về tư duy và gia thế. Dù vậy, Hứa Nghiên lại có sự liều lĩnh của người cùng đường, tính toán tỉ mỉ, thêm chút may mắn từ nhờ Hạo Minh "chống lưng" nên cô không chỉ được mẹ chồng "quay xe" chấp thuận, mà còn trở thành phúc tinh trong hội bạn bè của bà Thẩm.

Thế nhưng, ẩn khuất trong kế hoạch của Hứa Nghiên lại là kẽ hở tiềm ẩn từ nhà họ Kiều (gia đình thật của cô), và nằm trong cả ánh mắt mờ ám của Hạo Minh. Có thật sự mưu tính của Hứa Nghiên không có kẽ hở, hay chỉ là mắt nhắm mắt mở cho những bí mật về sau? Thẩm Hạo Minh chưa chắc đã là "hạt thóc", những hành động của anh trông "hơi chuông xe đạp" nhưng dường như là cố ý để lấy được lòng tin của hôn thê.

Triệu Lộ Tư "lấn át" Trần Vỹ Đình

Ngay từ khâu ghi hình, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đã gây sốt cõi mạng vì ngoại hình lạ mắt của Triệu Lộ Tư. Đường nét của cô trở nên thanh thoát, thon gọn hơn, mang lại một Hứa Nghiên xinh đẹp với khí chất ngất trời.

Gương mặt từng bị cho là có phần "đơ cứng" khiến khán giả e ngại cho diễn xuất của Triệu Lộ Tư, nhưng trái lại, cô thể hiện khá ấn tượng.

Về diễn xuất, nữ diễn viên hoàn toàn rũ bỏ hình tượng tinh nghịch của Tang Trĩ (Vụng Trộm Không Thể Giấu) để trở thành Hứa Nghiên toan tính, tham vọng. Mặc dù ánh mắt có phần thiếu linh động, Triệu Lộ Tư vẫn thể hiện trọn vẹn sự sắc sảo về diễn xuất so với các tác phẩm trước.

Cảnh phim gây sốt của Triệu Lộ Tư.

Cảnh Hứa Nghiên bùng nổ bức xúc, sau nhiều năm nhịn nhục trong chính gia đình mình lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Hơn thế, thần thái Triệu Lộ Tư cũng tỏ rõ sự khác biệt rõ rệt giữa sự nhẫn nhịn của thời thơ ấu, sự vỡ vụn của một thiếu nữ và phong thái mưu mô, điềm đạm khi trưởng thành.

Vì mạch phim chủ yếu khai thác về Hứa Nghiên, Trần Vỹ Đình trái lại chưa có quá nhiều đất diễn. Dù vậy, anh vẫn khiến không ít khán giả ngây ngất trước hình tượng tổng tài "4 tế" cùng ngoại hình rắn rỏi, nam tính.

Size gap vô thực bất kể tuổi tác của Trần Vỹ Đình - Triệu Lộ Tư.

Hai diễn viên được cho là có ngoại hình "lệch pha" vì cách biệt tuổi tác. Song, khán giả cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá "phản ứng hóa học" của cặp đôi, đặc biệt là khi size gap 1m61 - 1m82 đã làm dân tình ngây ngất ngay từ những ảnh "rò rỉ" đầu tiên.

Mãn nhãn từ màu phim đến trang phục

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng không đi vào lối mòn là "áp filter" quá đà khiến tổng thể trắng bệt. Thay vào đó, phim cân đối giữa những gam màu cổ điển đặc trưng cho giới siêu giàu, tạo nên trải nghiệm chân thực cho người xem.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập tạo hình của Triệu Lộ Tư cũng khiến khán giả trầm trồ. Chỉ trong 4 tập đầu, cô đã mang đến hơn 20 outfit đáp ứng tiêu chí ấn tượng, gọn gàng mà không kém thời thượng của một MC nổi tiếng.

Triệu Lộ Tư nhận "cơn mưa" lời khen nhờ gu thẩm mỹ tinh tế nhờ loạt outfit ở Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Nữ diễn viên tiết lộ mình đã chuẩn bị đến 230 bộ đồ chỉ dành cho phim

Dù đã chính thức phát sóng nhưng các tín hiệu "mập mờ" từ đoàn làm phim lại khiến dân tình hoang mang, vì vẫn không có bất kỳ thông báo nào về lịch trình quảng bá của diễn viên.