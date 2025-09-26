"Bác sĩ nội trú" khoe ảnh cam thường đẹp siêu thực, đến G-Dragon cũng "thả tim"

HHTO - "Bác sĩ nội trú" này có hơn 9 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Đếm không xuể số lần cô gây sốt bởi nhan sắc "siêu thực", thậm chí chỉ đơn giản là hình do người qua đường chụp vội.

Đó là "bác sĩ nội trú năm nhất" của Resident Playbook - Go Youn Jung. Bài đăng mới nhất mà G-Dragon "thả tim" trên Instagram của cô là loạt hình chụp lại hậu trường cô tham gia sự kiện Marie Claire Korea Asia Star Awards 2025.

Nữ diễn viên khiến dân mạng chao đảo bởi nhan sắc xinh đẹp, "siêu thực" trong loạt hình chụp bằng cam thường. Bên dưới bài đăng của cô, nhiều fan bình luận tốc độ "like hình" của trưởng nhóm BIGBANG còn nhanh hơn mình. Đây không phải lần đầu tiên G-Dragon "thả tim" hình của Go Youn Jung. Từng có những suy đoán về "nghi vấn hẹn hò" giữa hai ngôi sao nhưng sớm bị gạt đi vì trưởng nhóm BIGBANG cũng nổi tiếng là "ông hoàng like dạo".

G-Dragon và Go Youn Jung đều là đại sứ thương hiệu của Chanel. Có thể vì cùng tham gia nhiều sự kiện của hãng mà cả hai dần thân thiết. Youn Jung là fangirl của "ông hoàng K-Pop". Cô được cho là từng đến buổi listening party của G-Dragon hồi đầu năm.

Góc nghiêng của cô gái đứng phía sau G-Dragon trong video này được cho là Go Youn Jung. - Video: @nett_aaaa

Go Youn Jung sinh năm 1996, là mỹ nhân sáng giá của màn ảnh Hàn những năm gần đây. Cô từng gây sốt với bức ảnh profile khoe cận gương mặt đạt tỉ lệ kim cương, hay bức ảnh "mờ ảo" nhưng nhan sắc "nét căng" qua cam chụp vội của người qua đường. Vai chính xuất sắc trong Moving đã giúp Youn Jung mang về chiếc cúp "Tân binh xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Rồng Xanh 2024.

Đầu năm nay, cô trở lại màn ảnh nhỏ với vai bác sĩ nội trú năm nhất khoa Phụ sản Oh Yi Young trong Resident Playbook - phần ngoại truyện của series Hospital Playlist. Loạt biểu cảm "mợt mỏi" vì đi làm của cô trở thành bộ meme được lòng Gen Z. Go Youn Jung được cho là sẽ sớm trở lại màn ảnh vào cuối năm nay với tựa phim của Netflix - Can This Love Be Translated?, đóng cặp cùng Kim Seon Ho.