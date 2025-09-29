Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tập 6, 7, 8, 9: Hứa Nghiên có Hạo Minh che chở, dằn mặt đối thủ

Thục Uyên
HHTO - 4 tập mới nhất của "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" hé lộ đám cưới xa hoa, bạc tỉ của Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) - Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) khiến dân tình trầm trồ. Nhờ kế hoạch tỉ mỉ cùng sự chống lưng của "chiều ông", Hứa Nghiên gặp trăm ngàn chông gai vẫn bình thản vượt qua, còn "bật" cả tình địch lẫn đối thủ làm khán giả "đã cái nư".

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Mở đầu tập 5 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) đã đối diện nguy cơ lộ thân phận. Khi cô đang đi cùng ba mẹ giả và gia đình Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) thì ba mẹ Kiều (ba mẹ thật) lại bất ngờ xuất hiện.

c141d3e5b834326a6b25.jpg
Nhờ Hạo Minh "cứu nguy", gia đình chồng mới thuận lợi rời đi ngay trước khi ba mẹ Kiều đến.

Hứa Nghiên đành phải thừa nhận rằng mình sắp kết hôn. Song, cô khẳng định sẽ không bao giờ mời ba mẹ Kiều vì đã chịu quá nhiều ấm ức từ họ. Nghe chuyện, Kiều Lâm đến nhà em gái hỏi cho ra lẽ. Tại đây, cô đã gặp ba mẹ giả của Hứa Nghiên, buộc Hứa Nghiên phải thú nhận mọi chuyện. Với sự giúp sức của chị, nguy cơ bị bại lộ gia đình thật xem như lắng xuống.

Một nhân viên mới tên Phương Lôi xuất hiện bên cạnh Hạo Minh. Người này vừa là đàn em, lại vừa là thanh mai trúc mã của anh. Không chỉ vậy, sự thất vọng của cô ta khi nghe anh sắp kết hôn còn cho thấy nhiều nội tình hơn thế. Dù đã biết tất cả, Hứa Nghiên vẫn để Phương Lôi làm phù dâu cho mình.

008ab8uqgy1i5tq493ykfj327o10ox6p.jpg
008ab8uqgy1i5tq43sai9j327o10o1ky.jpg
Đám cưới lộng lẫy là spotlight trong 4 tập mới Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Trong lúc này, Hứa Nghiên đang đối diện với một vấn đề "nhức não" hơn. Vị giáo sư kiến trúc mà cô mượn danh phận để làm "ba" mình lại bất ngờ có mặt ở hôn lễ. Vì thế, cô bày kế để "ba giả" đổ rượu lên người giáo sư, khiến ông phải tránh mặt trước.

Đêm tân hôn, Phương Lôi cố ý nhắn tin hẹn riêng Hạo Minh. Nhìn thấy cô ta đi bơi trong tình trạng say xỉn khiến anh lo sợ lặp lại thảm kịch chết đuối như trước kia. Phương Lôi cũng lợi dụng sự lo lắng của Hạo Minh để níu kéo anh ở lại và tỏ tình.

e0e1f5459e9414ca4d85.jpg
Hứa Nghiên lẳng lặng quan sát cảnh tượng "mập mờ", không tỏ ra tức giận hay ghen tuông.

Cho đến khi hai người chuẩn bị đi trăng mật, Phương Lôi cố ý "chọc ngoáy" rằng Hứa Nghiên có thể hỏi cô ta về những quán mà trước kia Hạo Minh từng đi. Đáp lại, Hứa Nghiên chỉ bình tĩnh "dằn mặt" làm tình địch cứng họng.

1534ee9185400f1e5651.jpg
dc1ed4babf6b35356c7a.jpg
Hai lần đối diện với tình địch của Hứa Nghiên nhẹ nhàng mà không kém thấm thía, khiến không chỉ Phương Lôi mà khán giả cũng "cay" thay cho cô.

Về cuối tập 8, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng càng được đẩy lên đến cao trào. Bởi Tôn Tư Duy đã phát hiện diễn viên Cao Lượng Tiết có liên quan trong một vụ "phốt" lừa hôn trông rất giống "ba" của Hứa Nghiên.

Cô ta lừa Hứa Nghiên xuất hiện trên một chương trình, còn mời cả Cao Lượng Tiết tham gia. Khi Cao Lượng Tiết thừa nhận mình từng tham gia một vụ dùng thân phận giả lừa hôn, Tôn Tư Duy tung tiếp tấm hình của ông trong đám cưới của Hứa Nghiên khiến cả trường quay "chết lặng".

005c7gy8ly1i5tnpssifoj32k83j14qp.jpg

Dáng vẻ chột dạ của Hứa Nghiên càng là đắc ý của Tôn Tư Duy, cô ta liên tục chất vấn Cao Lượng Tiết xem ông có từng đóng giả làm ba Hứa Nghiên hay không. Tuy nhiên, cú phốt chấn động của Tôn Tư Duy lại hóa "bom xịt" bởi Cao Lượng Tiết khẳng định người trong đám cưới của Hứa Nghiên không phải là mình.

4e14c1efa53e2f60762f.jpg

Để minh chứng cho điều này, Hứa Nghiên cũng đưa bức ảnh ba của cô không có vết bớt trên cổ như ông Cao. Như vậy, hóa ra toàn bộ màn vạch mặt chấn động của Tôn Tư Duy đã sớm nằm trong nằm trong tính toán của Hứa Nghiên. Cô đã liên lạc với ông Cao, cũng đã đề nghị ông xóa vết bớt để che giấu mọi rủi ro về sau.

Vì tai tiếng này mà Tôn Tư Duy bị cho tạm nghỉ khiến cô ta nuôi thù với Hứa Nghiên. Để giải quyết triệt để mối họa này, Hứa Nghiên liền tung kế "kích đểu" để Tôn Tư Duy vung tay tát mình trước mặt Hạo Minh.

70b7cf2fadfe27a07eef.jpg
Thấy vợ bị bắt nạt, Hạo Minh lập tức gọi điện cho tổ pháp lý, giải quyết trường hợp vợ anh bị bạo lực công sở khiến khán giả "đã con mắt".

Bất chấp tình địch, Hạo Minh vẫn một mực tin tưởng, yêu chiều cô. Tình yêu của anh ngược lại cũng làm Hứa Nghiên rung động. Tuy vậy, Hạo Minh dường như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Bằng chứng là anh đã cho người tìm hiểu thông tin về "anh rể hụt" của cô.

g112nmob0aeuu2s.jpg
Dù cả hai đang có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, nhưng đa số khán giả đều đang "đặt gạch hóng" ngày ly hôn bởi những bí ẩn chắn giữa cả hai ngày càng trở nên rõ ràng.

Ở diễn biến khác, Hứa Nghiên nhiều lần giúp đỡ Kiều Lâm, cũng phụ giúp chi phí chữa bệnh cho ba Kiều. Sự quan tâm của cô dành cho gia đình có lẽ nào sẽ là nguyên nhân khiến cô "quay xe" khi ly hôn Hạo Minh về sau? Tuy nhiên, ba mẹ ruột vẫn không để yên cho cô. Tập 10, 11 và 12 của phim, một nhân vật biết rõ mọi chuyện sẽ xuất hiện ngay bên cạnh vợ chồng Minh - Nghiên khiến cô càng thêm lo sợ. "Em gái mưa" của "tổng tài" Thẩm cũng quyết không từ bỏ ý định "nhổ hoa cướp chậu".

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lên sóng 2 tập mỗi ngày.

image.jpg
Thục Uyên
