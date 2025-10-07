Jennie chốt sổ đội hình BLACKPINK tại Paris Fashion Week: Tạo hình ổn "một nửa"

HHTO - Thành viên cuối cùng của BLACKPINK - Jennie đã chính thức góp mặt tại Paris Fashion Week trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Chanel. Với tiền lệ xuất hiện ấn tượng tại các sự kiện thời trang, lần ghé đến này của cô tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn từ giới mộ điệu.

Là thành viên cuối cùng của BLACKPINK tham dự một trong "tứ đại" tuần lễ thời trang - Paris Fashion Week, Jennie thu hút mọi sự chú ý tại show diễn của Chanel. Được mệnh danh là "Chanel sống", giọng ca Mantra luôn thể hiện phong cách sang trọng và thanh lịch đúng tinh thần của nhà mốt qua hai đời giám đốc sáng tạo trước đây là Karl Lagerfeld và Virginie Viard. Vì vậy, khi Matthieu Blazy lần đầu đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của Chanel, cư dân mạng tò mò không biết Jennie sẽ ra sao dưới "triều đại mới".

Jennie luôn nằm trong top sao nữ mặc đẹp và sở hữu chỉ số truyền thông ấn tượng tại Paris Fashion Week.

Rạng sáng 7/10 (giờ Việt Nam), Jennie chính thức xuất hiện tại tòa Grand Palais, nơi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà mốt Pháp. Tại sự kiện, cô diện bộ trang phục màu xanh ngọc gồm áo hai dây và chân váy đồng màu, điểm xuyết túi xách Chanel màu vàng chanh tạo điểm nhấn nổi bật. Thiết kế với chất liệu mỏng nhẹ, xuyên thấu lấy cảm hứng từ nội y, phá vỡ hình ảnh cổ điển truyền thống của Chanel.

Bên cạnh đó, phong cách trang điểm khói kết hợp tóc xõa tự nhiên giúp tôn lên vẻ quyến rũ của nữ thần tượng. Dáng người thon gọn trong trang phục xuyên thấu giúp Jennie "cận trọn" trang phục khó.

Jennie xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện, liên tục vẫy chào người hâm mộ trước khi nhanh bước tiến vào bên trong do đến trễ.

Đây là thiết kế được tân giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy chuẩn bị riêng cho Jennie.

Cận cảnh lớp trang điểm khói nhấn vào đôi mắt, tạo chiều sâu và tôn nét sắc sảo cho gương mặt.

Lần xuất hiện này, ngoài túi xách và giày cao gót đen, Jennie dường như tối giản phụ kiện khi chỉ đeo chiếc nhẫn của thương hiệu, có giá 3.100 USD (khoảng 84,5 triệu đồng).

Tạo hình của Jennie tại Chanel Paris Fashion Week Xuân Hè 2026 lần này nhận về nhiều phản ứng. Không ít người hâm mộ dành lời khen ngợi cho thần thái sang chảnh, đẳng cấp đúng danh xưng "Chanel sống", cùng khả năng "cân" trang phục khó nhằn. Tuy vậy, một bộ phận khán giả lại cho rằng bộ váy xanh ngọc lần này "dìm dáng" nữ thần tượng khi đứng cạnh các khách mời khác.

Dù có nhiều ý kiến tranh luận nhưng sự xuất hiện của cô vẫn trở thành tâm điểm chú ý khi loạt từ khóa liên quan đến Jennie nhanh chóng lọt top trending toàn cầu.

Tại sự kiện, Jennie cũng thể hiện sự thân thiện và hướng ngoại "hết cỡ" khi vui vẻ tương tác với các khách mời khác như Lily-Rose Depp, Nana Komatsu, Gracie Abrams… Cô còn có những khoảnh khắc trò chuyện thân thiết cùng tân giám đốc sáng tạo.

Bộ ba mỹ nhân Jennie, Gracie Abrams và Lily-Rose Depp cùng tạo nên khung hình đậm chất "Chanel girl" khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.