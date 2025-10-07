Jennie chốt sổ đội hình BLACKPINK tại Paris Fashion Week: Tạo hình ổn "một nửa"

Là thành viên cuối cùng của BLACKPINK tham dự một trong "tứ đại" tuần lễ thời trang - Paris Fashion Week, Jennie thu hút mọi sự chú ý tại show diễn của Chanel. Được mệnh danh là "Chanel sống", giọng ca Mantra luôn thể hiện phong cách sang trọng và thanh lịch đúng tinh thần của nhà mốt qua hai đời giám đốc sáng tạo trước đây là Karl Lagerfeld và Virginie Viard. Vì vậy, khi Matthieu Blazy lần đầu đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của Chanel, cư dân mạng tò mò không biết Jennie sẽ ra sao dưới "triều đại mới".
Rạng sáng 7/10 (giờ Việt Nam), Jennie chính thức xuất hiện tại tòa Grand Palais, nơi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà mốt Pháp. Tại sự kiện, cô diện bộ trang phục màu xanh ngọc gồm áo hai dây và chân váy đồng màu, điểm xuyết túi xách Chanel màu vàng chanh tạo điểm nhấn nổi bật. Thiết kế với chất liệu mỏng nhẹ, xuyên thấu lấy cảm hứng từ nội y, phá vỡ hình ảnh cổ điển truyền thống của Chanel.
Bên cạnh đó, phong cách trang điểm khói kết hợp tóc xõa tự nhiên giúp tôn lên vẻ quyến rũ của nữ thần tượng. Dáng người thon gọn trong trang phục xuyên thấu giúp Jennie "cận trọn" trang phục khó.
Tạo hình của Jennie tại Chanel Paris Fashion Week Xuân Hè 2026 lần này nhận về nhiều phản ứng. Không ít người hâm mộ dành lời khen ngợi cho thần thái sang chảnh, đẳng cấp đúng danh xưng "Chanel sống", cùng khả năng "cân" trang phục khó nhằn. Tuy vậy, một bộ phận khán giả lại cho rằng bộ váy xanh ngọc lần này "dìm dáng" nữ thần tượng khi đứng cạnh các khách mời khác.
Tại sự kiện, Jennie cũng thể hiện sự thân thiện và hướng ngoại "hết cỡ" khi vui vẻ tương tác với các khách mời khác như Lily-Rose Depp, Nana Komatsu, Gracie Abrams… Cô còn có những khoảnh khắc trò chuyện thân thiết cùng tân giám đốc sáng tạo.