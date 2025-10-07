Sau Paris Fashion Week, Phạm Thừa Thừa - Chương Nhược Nam nên duyên màn ảnh?

HHTO - Khán giả vừa mới tấm tắc khen Phạm Thừa Thừa và Chương Nhược Nam quá sức đẹp đôi khi đứng cạnh nhau thì đã có tin đồn hai người sắp đóng chung phim ngôn tình.

Không chỉ từng tham gia show thực tế Keep Running, Phạm Thừa Thừa, Chương Nhược Nam cùng là khách mời của nhà mốt Givenchy trong tuần lễ thời trang Paris và hai người đã nhanh chóng thực hiện một bộ ảnh siêu ngọt ngào. Cũng từ đó mà netizen mong Phạm Thừa Thừa, Chương Nhược Nam mau tham gia một phim nào đó.

Phạm Thừa Thừa, Chương Nhược Nam cùng xem thời trang tại Paris.

Chẳng ngờ cầu được ước thấy, ngay sau đó mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện tin đồn hai người đã được mời đóng vai chính trong phim Chỗ Em Là Mấy Giờ chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Mang Em Và Thời Gian Giấu Đi. Chương Nhược Nam đóng vai Thẩm Thiên Trản, một cô gái xinh đẹp hoạt bát đã gây thương nhớ cho chàng trai chuyên phục chế đồng hồ cổ tên Quý Thanh Hòa nhưng chuyện tình ấy đã kết thúc.

Hai người còn thực hiện bộ ảnh tình cảm.

Nhiều năm trôi qua, những tưởng hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau thì chẳng ngờ duyên phận đưa đẩy khiến họ buộc phải đối mặt. Thẩm Thiên Trản làm nhà sản xuất phim nhưng sự nghiệp lận đận, vì công việc mà phải hợp tác với Quý Thanh Hòa. Còn đàng trai ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ không hứng thú, nhưng trong lòng đã vạch sẵn cả kế hoạch chinh phục lại nhà gái. Thầm Thiên Trản càng muốn né tránh, chỉ gặp đối phương vì công việc trong khi Thanh Hòa tìm đủ cách kết thân với Thiên Trản. Khó khăn càng nảy sinh, hai người càng phải gắn bó và tình cảm nảy nở trở lại.

Chương Nhược Nam, Phạm Thừa Thừa thân thiết từ show Keep Running

Nhiều khán giả khen câu chuyện của Chỗ Em Là Mấy Giờ thú vị, không phải về tổng tài bá đạo mà là hai con người bình thường đang cố gắng gây dựng sự nghiệp, đồng thời chăm sóc vun vén cho tình cảm. Tuy nhiên, fan của Chương Nhược Nam lại chưa ưng Phạm Thừa Thừa cho lắm, e ngại nam diễn viên có ngoại hình nhưng diễn xuất còn non, khó mà tạo tương tác ăn ý với đàn chị.

Nhưng đây vẫn chỉ là tin đồn, người trong cuộc chưa hề xác nhận nên dàn cast của Chỗ Em Là Mấy Giờ vẫn là ẩn số.