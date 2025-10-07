Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sau Paris Fashion Week, Phạm Thừa Thừa - Chương Nhược Nam nên duyên màn ảnh?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khán giả vừa mới tấm tắc khen Phạm Thừa Thừa và Chương Nhược Nam quá sức đẹp đôi khi đứng cạnh nhau thì đã có tin đồn hai người sắp đóng chung phim ngôn tình.

Không chỉ từng tham gia show thực tế Keep Running, Phạm Thừa Thừa, Chương Nhược Nam cùng là khách mời của nhà mốt Givenchy trong tuần lễ thời trang Paris và hai người đã nhanh chóng thực hiện một bộ ảnh siêu ngọt ngào. Cũng từ đó mà netizen mong Phạm Thừa Thừa, Chương Nhược Nam mau tham gia một phim nào đó.

chuong-nhuoc-nam-4.jpg
Phạm Thừa Thừa, Chương Nhược Nam cùng xem thời trang tại Paris.

Chẳng ngờ cầu được ước thấy, ngay sau đó mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện tin đồn hai người đã được mời đóng vai chính trong phim Chỗ Em Là Mấy Giờ chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Mang Em Và Thời Gian Giấu Đi. Chương Nhược Nam đóng vai Thẩm Thiên Trản, một cô gái xinh đẹp hoạt bát đã gây thương nhớ cho chàng trai chuyên phục chế đồng hồ cổ tên Quý Thanh Hòa nhưng chuyện tình ấy đã kết thúc.

chuong-nhuoc-nam-5.jpg
chuong-nhuoc-nam-10.jpg
Hai người còn thực hiện bộ ảnh tình cảm.

Nhiều năm trôi qua, những tưởng hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau thì chẳng ngờ duyên phận đưa đẩy khiến họ buộc phải đối mặt. Thẩm Thiên Trản làm nhà sản xuất phim nhưng sự nghiệp lận đận, vì công việc mà phải hợp tác với Quý Thanh Hòa. Còn đàng trai ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ không hứng thú, nhưng trong lòng đã vạch sẵn cả kế hoạch chinh phục lại nhà gái. Thầm Thiên Trản càng muốn né tránh, chỉ gặp đối phương vì công việc trong khi Thanh Hòa tìm đủ cách kết thân với Thiên Trản. Khó khăn càng nảy sinh, hai người càng phải gắn bó và tình cảm nảy nở trở lại.

chuong-nhuoc-nam-2.jpg
chuong-nhuoc-nam-3.jpg
Chương Nhược Nam, Phạm Thừa Thừa thân thiết từ show Keep Running

Nhiều khán giả khen câu chuyện của Chỗ Em Là Mấy Giờ thú vị, không phải về tổng tài bá đạo mà là hai con người bình thường đang cố gắng gây dựng sự nghiệp, đồng thời chăm sóc vun vén cho tình cảm. Tuy nhiên, fan của Chương Nhược Nam lại chưa ưng Phạm Thừa Thừa cho lắm, e ngại nam diễn viên có ngoại hình nhưng diễn xuất còn non, khó mà tạo tương tác ăn ý với đàn chị.

Nhưng đây vẫn chỉ là tin đồn, người trong cuộc chưa hề xác nhận nên dàn cast của Chỗ Em Là Mấy Giờ vẫn là ẩn số.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Phạm Thừa Thừa #Chương Nhược Nam #phim ngôn tình #C hỗ Em Là Mấy Giờ

Xem thêm

Cùng chuyên mục