Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim giờ vàng VTV tưởng đậm chất chữa lành lại có chi tiết gây sốc cực độ

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong khi khán giả đang thích thú với câu chuyện nhẹ nhàng đầy tính chữa lành của Cách Em 1 Milimet thì biên kịch lại cua gắt, cho chi tiết đau lòng vào khiến người xem bàng hoàng ngơ ngác.

Giữa rất nhiều phim tràn ngập drama ồn ào trên sóng VTV, Cách Em 1 Milimet trở thành điểm sáng nhờ câu chuyện dung dị, nhẹ nhàng về tình bạn trong trẻo của nhóm trẻ làng Mây. Mỗi đứa trẻ một tính cách khác nhau, nhưng đều tốt bụng, ngây thơ, đều quan tâm lo lắng cho Quyên - cô bé mắc bệnh tim cần phải phẫu thuật.

cach-em-5.jpg
Cách Em 1 Milimet ghi điểm nhờ câu chuyện nhẹ nhàng dung dị.

Trong khi lũ trẻ đang tìm đủ cách kiếm tiền hỗ trợ Quyên thì một biến cố đã xảy ra khiến cô bé qua đời đột ngột. Mọi chuyện bắt đầu khi nhóm bạn vẽ chiếc mặt nạ ma quỷ để dọa Hoàng. Để rồi Hoàng tìm đến nhà Bách để dùng đúng chiêu thức này dọa lại, chẳng ngờ lại gặp Quyên ở đó. Trái tim mong manh của cô bé không chịu nổi cú sốc giật mình này, sợ hãi đến mức bị nhồi máu cơ tim và qua đời.

cach-em-9.jpg
Chẳng ai ngờ Quyên lại ra đi đột ngột.

Cái chết của Quyên khiến lũ trẻ sống trong dằn vặt ân hận, cho rằng vì mình không vứt bỏ chiếc mặt nạ mới đẩy Quyên vào nguy hiểm. Cũng từ đó, lũ trẻ làng Mây đối mặt với những cuộc chia ly, khi Đức theo bố vào miền Nam sinh sống, những đứa trẻ ở lại đối mặt với day dứt khôn nguôi. Rồi Cách Em 1 Milimet chuyển sang giai đoạn 20 năm sau, lũ trẻ ngày xưa nay đã trưởng thành, mỗi người rẽ theo một hướng khác nhau.

cach-em-7.jpg
Cú sốc này khiến phim rẽ sang một hướng mới.

Rõ ràng chi tiết này là bước ngoặt tạo kịch tính cho phim, nhưng khán giả cho rằng có rất nhiều cách tạo biến cố để nhóm bạn chia xa, cớ sao biên kịch lại chọn cách bi thảm và thiếu nhân văn nhất. Câu chuyện đang nhẹ nhàng mang tính chữa lành bỗng chuyển thành bi kịch, Quyên ra đi đã đủ buồn đau nhưng còn khiến lũ trẻ ở lại sống trong tội lỗi, bị nghi ngờ là thủ phạm khiến Quyên mất mạng.

cach-em-2.jpg
Còn khán giả cũng tranh cãi vì chi tiết bi kịch này.

Nhưng cũng vì cú sốc này, người xem lại càng tò mò không hiểu những đứa trẻ ấy sau này gặp lại, sẽ đối mặt với biến cố năm xưa như thế nào.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Phim VTV #Cách Em 1 Milimet #Cách Em 1 Milimet tranh cãi #phim Cách Em 1 Milimet #Huyền Lizzie

Xem thêm

Cùng chuyên mục