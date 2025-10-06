Phim giờ vàng VTV tưởng đậm chất chữa lành lại có chi tiết gây sốc cực độ

HHTO - Trong khi khán giả đang thích thú với câu chuyện nhẹ nhàng đầy tính chữa lành của Cách Em 1 Milimet thì biên kịch lại cua gắt, cho chi tiết đau lòng vào khiến người xem bàng hoàng ngơ ngác.

Giữa rất nhiều phim tràn ngập drama ồn ào trên sóng VTV, Cách Em 1 Milimet trở thành điểm sáng nhờ câu chuyện dung dị, nhẹ nhàng về tình bạn trong trẻo của nhóm trẻ làng Mây. Mỗi đứa trẻ một tính cách khác nhau, nhưng đều tốt bụng, ngây thơ, đều quan tâm lo lắng cho Quyên - cô bé mắc bệnh tim cần phải phẫu thuật.

Cách Em 1 Milimet ghi điểm nhờ câu chuyện nhẹ nhàng dung dị.

Trong khi lũ trẻ đang tìm đủ cách kiếm tiền hỗ trợ Quyên thì một biến cố đã xảy ra khiến cô bé qua đời đột ngột. Mọi chuyện bắt đầu khi nhóm bạn vẽ chiếc mặt nạ ma quỷ để dọa Hoàng. Để rồi Hoàng tìm đến nhà Bách để dùng đúng chiêu thức này dọa lại, chẳng ngờ lại gặp Quyên ở đó. Trái tim mong manh của cô bé không chịu nổi cú sốc giật mình này, sợ hãi đến mức bị nhồi máu cơ tim và qua đời.

Chẳng ai ngờ Quyên lại ra đi đột ngột.

Cái chết của Quyên khiến lũ trẻ sống trong dằn vặt ân hận, cho rằng vì mình không vứt bỏ chiếc mặt nạ mới đẩy Quyên vào nguy hiểm. Cũng từ đó, lũ trẻ làng Mây đối mặt với những cuộc chia ly, khi Đức theo bố vào miền Nam sinh sống, những đứa trẻ ở lại đối mặt với day dứt khôn nguôi. Rồi Cách Em 1 Milimet chuyển sang giai đoạn 20 năm sau, lũ trẻ ngày xưa nay đã trưởng thành, mỗi người rẽ theo một hướng khác nhau.

Cú sốc này khiến phim rẽ sang một hướng mới.

Rõ ràng chi tiết này là bước ngoặt tạo kịch tính cho phim, nhưng khán giả cho rằng có rất nhiều cách tạo biến cố để nhóm bạn chia xa, cớ sao biên kịch lại chọn cách bi thảm và thiếu nhân văn nhất. Câu chuyện đang nhẹ nhàng mang tính chữa lành bỗng chuyển thành bi kịch, Quyên ra đi đã đủ buồn đau nhưng còn khiến lũ trẻ ở lại sống trong tội lỗi, bị nghi ngờ là thủ phạm khiến Quyên mất mạng.

Còn khán giả cũng tranh cãi vì chi tiết bi kịch này.

Nhưng cũng vì cú sốc này, người xem lại càng tò mò không hiểu những đứa trẻ ấy sau này gặp lại, sẽ đối mặt với biến cố năm xưa như thế nào.