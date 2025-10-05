Yến Nhi liệu có thể cứu vãn tình hình sau ồn ào ở Miss Grand International 2025?

HHTO - Mới tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025 được vài ngày, Hoa hậu Yến Nhi đã liên tiếp vướng ồn ào. Liệu có cách nào để nàng hậu cứu vãn được tình hình?

Đã có nhiều người đẹp Việt gặp trục trặc, khó khăn khi đi thi nhan sắc quốc tế nhưng chưa có ai bị thị phi bủa vây liên tiếp như Hoa hậu Ý Nhi. Đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 chưa lâu, cô đã phải nhanh chóng lên đường tham gia thi Miss Grand International 2025 và cũng từ đây hàng loạt bê bối bắt đầu xuất hiện.

Hoa hậu Yến Nhi đang tham gia Miss Grand International 2025.

Khán giả luôn quan tâm sát sao đến những gì đại diện Việt Nam thể hiện và Yến Nhi đáng tiếc lại liên tục mất điểm. Cô bị phát hiện liên tục cười đùa, thiếu nghiêm túc khi trả lời phỏng vấn của truyền thông. Có thể Yến Nhi muốn mang lại không khí vui vẻ thân thiện nhưng cách thể hiện của cô lại tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp.

Yến Nhi liên tục cười đùa khi được báo chí phỏng vấn.

Yến Nhi cũng bị nghi ngờ vốn tiếng Anh không tốt, khi cô liên tục ngắc ngứ và không trả lời được câu hỏi đơn giản về sở thích cá nhân. Khi trò chuyện qua điện thoại với “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung, Miss Grand Vietnam 2025 còn thường xuyên nói trống không, thiếu chủ ngữ và bị dân mạng đánh giá là nói năng thiếu lễ phép.

Sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, Yến Nhi đã có tâm thư trên trang cá nhân để xin lỗi trong đó thừa nhận: “Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng”. Cô khẳng định mình luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình khi đeo dải sash Việt Nam.

Nàng hậu có nhiều hành động, phát ngôn bất ổn.

Nhưng thật không ngờ chỉ vài tiếng sau khi đăng tải tâm thư, Hoa hậu Yến Nhi lại để xảy ra bê bối mới. Khi bạn cùng phòng của cô livestream, Yến Nhi vẫn vô tư nói chuyện điện thoại khá lớn với người quen để lọt tiếng nên người xem có thể nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của đại diện Việt Nam.

Cụ thể, Yến Nhi than phiền về việc bị chỉ trích nên cô quyết định không livestream nữa, để netizen không có cớ săm soi. Sau đó, Yến Nhi còn trách móc việc ai đó không đầu tư gì, nên cô rất áp lực mệt mỏi. Nàng hậu còn nhiều lần văng tục trong cuộc nói chuyện.

Nàng hậu đang mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả.

Với hàng loạt hành động và phát ngôn bất ổn như thế này, có lẽ cách duy nhất để Hoa hậu Yến Nhi lấy lại thiện cảm của người hâm mộ là giành chiến thắng Miss Grand International 2025. Nhưng với những gì cô đang thể hiện, điều này xem ra khó mà thành hiện thực.