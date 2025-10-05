"Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" của Thành Nghị - Lý Nhất Đồng có nguy cơ thất bại?

HHTO - Quả thực Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền chưa có được điểm mạnh nào để thu hút khán giả, dù phim nhiều khả năng sẽ phát sóng trong tháng 10.

Tháng 10 này được coi là đại chiến phim cổ trang, tuy chưa có dự án nào xứng danh bom tấn nổi bật hẳn lên nhưng khán giả đã tìm thấy một cái tên bị cho là dễ thất bại: Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên.

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên.

Là phần cuối cùng trong series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng Vương Quyền Thiên chẳng được kế thừa chút nào danh tiếng từ hai phần trước. Ngược lại, phim bị khán giả thờ ơ cũng vì hai phần đầu: Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng và Hoài Thủy Trúc Đình đều thất bại thê thảm, nội dung bị chê nhàm chán, diễn viên bị chê là diễn xuất “dầu mỡ”, thậm chí Dương Mịch hay Bạch Lộc còn bị phàn nàn là đã lớn tuổi vẫn đóng vai thiếu nữ nhí nhảnh.

Hai phần đầu của series phim này đều thất bại.

Thế nên Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên đang có xuất phát điểm không được thuận lợi. Nhất là khi nam chính còn là Thành Nghị, người vừa có phim Phó Sơn Hải nhận kết quả khá tệ sau khi phát sóng. Có lẽ khi phim lên sóng, Lý Nhất Đồng sẽ nhận trọng trách “gánh phim” khi cô được khen có tạo hình đa dạng dễ thương, lại tạo được ấn tượng tốt sau phim Thư Quyển Nhất Mộng chiếu hồi mùa hè.

Lý Nhất Đồng có tạo hình dễ thương.

Phim kể về Vương Quyền Phú Quý, chàng trai sở hữu vũ khí tối thượng của gia tộc là Vương Quyền Kiếm Ý và gánh trọng trách bảo vệ gia tộc. Phú Quý chán ngán những ngày ở lì trong nhà luyện kiếm pháp mà chỉ muốn ra ngoài chu du khắp thế gian. Thanh Đồng lại là một con nhện thành tinh, chịu ơn cứu mạng của Phú Quý nên hàng ngày dùng tơ nhện dệt thành những khung cảnh lung linh để chàng ngắm cho đỡ buồn.

Thành Nghị liệu có lấy lại thành công sau thất bại của Phó Sơn Hải?

Đến khi bố của Phú Quý biết chuyện và muốn giết Thanh Đồng, hai người quyết định bỏ trốn cùng nhau. Nhưng đến khi dần trở nên thân thiết, Phú Quý phát hiện Thanh Đồng là là gián điệp được cài vào gia tộc của mình. Phú Quý sẽ làm gì khi bao lâu nay, anh vẫn là đạo sĩ trừ yêu?