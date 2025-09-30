Anh Tú Atus nhập vai Hoàng Tử Quỷ, khán giả lo "đẹp trai quá chẳng ai sợ"

HHTO - Đẹp trai cỡ Anh Tú Atus mà đi đóng phim kinh dị liệu có hù dọa được khán giả không đây?

Gần 2 năm kể từ Gặp Lại Chị Bầu, Anh Tú Atus mới trở lại màn ảnh rộng bằng vai chính trong phim kinh dị cổ trang Hoàng Tử Quỷ. Nam diễn viên đóng vai Thân Đức, hay còn được dân gian lưu truyền như một vị Hoàng Tử Quỷ - kẻ mang dòng máu nửa người, nửa quỷ với âm mưu đẫm máu.

Anh Tú lần đầu đóng phim kinh dị cổ trang.

Bất ngờ thay, hình ảnh đầu tiên của Anh Tú Atus trong Hoàng Tử Quỷ chẳng đáng sợ chút nào, mà lại siêu cuốn hút khi khoe lưng trần và cánh tay săn chắc cùng gương mặt đẹp không góc chết. Chính vì Anh Tú Atus chưa xuất hiện với tạo hình nhân vật Thân Đức nên khán giả lại càng tò mò. Bởi lâu nay anh chỉ đóng phim hiện đại, chưa hóa thân làm người thời xưa bao giờ.

Anh Tú Atus sở hữu nét đẹp rất hợp với phim cổ trang.

Ông xã của Diệu Nhi tiết lộ anh nhận lời tham gia Hoàng Tử Quỷ vì tựa đề phim rất thú hút, vai Thân Đức là một thử thách thú vị. Nhân vật này khác hoàn toàn những gì Anh tú Atus từng đóng, lần đầu tiên đóng phim kinh dị, lần đầu tiên vào vai phản diện nên anh lại càng muốn được thử sức.

Kịch bản Hoàng Tử Quỷ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng. Đây là tập truyện hư cấu có màu sắc huyền bí, lấy bối cảnh thời Lý trong lịch sử Việt Nam để dựng nên những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian.

Anh Tú đang rất hào hứng với thử thách mới.

Còn đạo diễn Trần Hữu Tấn tuy đã làm nhiều phim kinh dị ăn khách như Tết Ở Làng Địa Ngục, Kẻ Ăn Hồn, Cám vẫn phải thừa nhận phim kinh dị cổ trang rất khó làm. Bởi không chỉ đơn thuần là kể một câu chuyện khiến người xem giật mình, thể loại này còn cần quảng bá được văn hóa Việt Nam đến với khán giả trẻ.