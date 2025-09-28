Hoàng Long - chàng đặc công phim Mưa Đỏ đóng vai gì trong Cách Em 1 Milimet?

HHTO - Khi biết Hoàng Long (vai Sen trong Mưa Đỏ) có tham gia Cách Em 1 Milimet, ai cũng tò mò không biết nam diễn viên sẽ đóng vai gì?

Sau một tháng công chiếu, Mưa Đỏ đã lập nhiều kỷ lục doanh thu và đặc biệt nhất là nhân vật nào trong phim cũng được khán giả dành nhiều tình cảm. Có lẽ Mưa Đỏ là phim Việt đầu tiên có FC riêng cho từng nhân vật, và người lính đặc công Sen cũng thu hút nhiều chú ý.

Nhờ vai Sen quá ấn tượng, thêm cái kết đầy bi thương mà Hoàng Long cũng nổi tiếng theo. Nam diễn viên kể rằng trước khi tham gia Mưa Đỏ, anh đã hoang mang về tương lai, lo lắng cho sự nghiệp còn bây giờ, Hoàng Long đang rất hạnh phúc trước những gì vai Sen mang lại cho mình.

Sau khi quay xong phim Mưa Đỏ, Hoàng Long tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình và hiện giờ, anh đang góp mặt trong phim Cách Em 1 Milimet với vai Đức lúc trưởng thành. Đức là cậu nhóc đáng yêu, nghịch ngợm, cực hâm mộ chị Tú hàng xóm thông minh lanh lợi. Đức lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo Tú như cái đuôi nhỏ, chị nói gì cũng nghe trong khi Tú lại thích chơi với Bách. Rồi thời gian trôi qua, nhóm bạn nhỏ trưởng thành, chia cắt mỗi người một nơi tới khi Tú tình cờ trở về quê, và cuộc hội ngộ của nhóm bạn bắt đầu.

Khi biết Hoàng Long sẽ là Đức phiên bản trưởng thành, nhiều người không đồng tình vì nhìn hai người quá khác biệt ngoại hình. Đức lúc nhỏ rất ngây ngô, trong sáng còn Hoàng Long lại có gương mặt lanh lợi, từng trải. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng 20 năm sau, nhân vật nào cũng sẽ có nhiều thay đổi sau nhiều sóng gió, nên Đức không thể nào mãi là cậu nhóc vô tư.

Hơn thế nữa, Hoàng Long là diễn viên đa tài. Trước khi hóa thân thành đặc công Sen đầy suy tư, chất chứa nhiều nỗi niềm thì anh đã có nhiều vai diễn hài hước, tưng tửng trong các phim truyền hình. Bản thân Hoàng Long cũng khen vai Đức thú vị, kịch bản hấp dẫn nên chúng ta hãy cứ chờ xem.