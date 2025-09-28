Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Hoàng Long - chàng đặc công phim Mưa Đỏ đóng vai gì trong Cách Em 1 Milimet?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khi biết Hoàng Long (vai Sen trong Mưa Đỏ) có tham gia Cách Em 1 Milimet, ai cũng tò mò không biết nam diễn viên sẽ đóng vai gì?

hoang-long-4.jpg

Sau một tháng công chiếu, Mưa Đỏ đã lập nhiều kỷ lục doanh thu và đặc biệt nhất là nhân vật nào trong phim cũng được khán giả dành nhiều tình cảm. Có lẽ Mưa Đỏ là phim Việt đầu tiên có FC riêng cho từng nhân vật, và người lính đặc công Sen cũng thu hút nhiều chú ý.

hoang-long-10.jpg

Nhờ vai Sen quá ấn tượng, thêm cái kết đầy bi thương mà Hoàng Long cũng nổi tiếng theo. Nam diễn viên kể rằng trước khi tham gia Mưa Đỏ, anh đã hoang mang về tương lai, lo lắng cho sự nghiệp còn bây giờ, Hoàng Long đang rất hạnh phúc trước những gì vai Sen mang lại cho mình.

hoang-long-9.jpg

Sau khi quay xong phim Mưa Đỏ, Hoàng Long tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình và hiện giờ, anh đang góp mặt trong phim Cách Em 1 Milimet với vai Đức lúc trưởng thành. Đức là cậu nhóc đáng yêu, nghịch ngợm, cực hâm mộ chị Tú hàng xóm thông minh lanh lợi. Đức lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo Tú như cái đuôi nhỏ, chị nói gì cũng nghe trong khi Tú lại thích chơi với Bách. Rồi thời gian trôi qua, nhóm bạn nhỏ trưởng thành, chia cắt mỗi người một nơi tới khi Tú tình cờ trở về quê, và cuộc hội ngộ của nhóm bạn bắt đầu.

hoang-long-1.jpg

Khi biết Hoàng Long sẽ là Đức phiên bản trưởng thành, nhiều người không đồng tình vì nhìn hai người quá khác biệt ngoại hình. Đức lúc nhỏ rất ngây ngô, trong sáng còn Hoàng Long lại có gương mặt lanh lợi, từng trải. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng 20 năm sau, nhân vật nào cũng sẽ có nhiều thay đổi sau nhiều sóng gió, nên Đức không thể nào mãi là cậu nhóc vô tư.

hoang-long-7.jpg

Hơn thế nữa, Hoàng Long là diễn viên đa tài. Trước khi hóa thân thành đặc công Sen đầy suy tư, chất chứa nhiều nỗi niềm thì anh đã có nhiều vai diễn hài hước, tưng tửng trong các phim truyền hình. Bản thân Hoàng Long cũng khen vai Đức thú vị, kịch bản hấp dẫn nên chúng ta hãy cứ chờ xem.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hoàng Long #Cách Em 1 Milimet #phim Mưa đỏ #đặc sông Sen #phim VTV

Xem thêm

Cùng chuyên mục