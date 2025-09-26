Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn: Không ngờ Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách đẹp cỡ này

HHTO - Vẫn biết Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách có ngoại hình nổi bật nhưng đến trailer Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, khán giả vẫn phải công nhận đây là cặp đôi siêu phẩm của dòng phim ngôn tình.

Từ khi Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn khởi quay, netizen đã hào hứng chờ đợi vì ngoại hình quá nổi bật của hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách. Mỗi người đều có chiều cao lý tưởng, gương mặt đẹp nên khi đứng cạnh nhau thì visual tăng thêm nhiều cấp.

Hai diễn viên chính có visual đỉnh cao

Và sau khi trailer đầu tiên được tung ra, khán giả đều công nhận Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách chính là cặp đôi siêu phẩm của dòng phim ngôn tình khi xuất hiện cảnh nào đều khoe được nhan sắc đỉnh cao. Cộng thêm nội dung ngược tâm hết sức là hứa hẹn sẽ khiến người xem khóc hết nước mắt.

Trailer của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn.

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, cậu thiếu niên Mộ Dung Thanh Dịch bị cha nuôi đối xử tàn tệ nên quyết định bỏ trốn và vô tình được Nhâm Tố Tố cứu mạng. Nhưng cũng vì thế, gia đình Tố Tố rơi vào thảm cảnh. Nhiều năm sau, hai người gặp lại, nảy sinh tình cảm nhưng Tố Tố lại phải giả chết, khiến Thanh Dịch tưởng thật và chìm trong đau khổ tiếc nuối.

Phim hứa hẹn sẽ rất bi thương.

Rồi đến một ngày, Nhâm Tố Tố xuất hiện trước mắt Thanh Dịch nhưng lại với thân phận chị dâu tương lai của anh. Một người uất ức tin rằng mình bị phản bội, một người có quá nhiều bí mật không thể nói ra nên hiểu lầm cứ thế chồng chất, mỗi lần đối mặt lại khiến cả hai thêm đau khổ…

Chỉ đọc sơ qua nội dung, khán giả đã biết Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn sẽ đầy ắp bi kịch, thuộc dạng “ngược luyến tàn tâm” nhưng chỉ vì hai diễn viên chính quá đẹp nên netizen quyết định dù phim buồn đến mấy cũng phải xem.