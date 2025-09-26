Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn: Không ngờ Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách đẹp cỡ này

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vẫn biết Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách có ngoại hình nổi bật nhưng đến trailer Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, khán giả vẫn phải công nhận đây là cặp đôi siêu phẩm của dòng phim ngôn tình.

Từ khi Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn khởi quay, netizen đã hào hứng chờ đợi vì ngoại hình quá nổi bật của hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách. Mỗi người đều có chiều cao lý tưởng, gương mặt đẹp nên khi đứng cạnh nhau thì visual tăng thêm nhiều cấp.

vuong-so-nhien-16.jpg
giay-phut-ay-14.jpg
Hai diễn viên chính có visual đỉnh cao

Và sau khi trailer đầu tiên được tung ra, khán giả đều công nhận Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách chính là cặp đôi siêu phẩm của dòng phim ngôn tình khi xuất hiện cảnh nào đều khoe được nhan sắc đỉnh cao. Cộng thêm nội dung ngược tâm hết sức là hứa hẹn sẽ khiến người xem khóc hết nước mắt.

Trailer của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn.

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, cậu thiếu niên Mộ Dung Thanh Dịch bị cha nuôi đối xử tàn tệ nên quyết định bỏ trốn và vô tình được Nhâm Tố Tố cứu mạng. Nhưng cũng vì thế, gia đình Tố Tố rơi vào thảm cảnh. Nhiều năm sau, hai người gặp lại, nảy sinh tình cảm nhưng Tố Tố lại phải giả chết, khiến Thanh Dịch tưởng thật và chìm trong đau khổ tiếc nuối.

giay-phut-ay-15.jpg
Phim hứa hẹn sẽ rất bi thương.

Rồi đến một ngày, Nhâm Tố Tố xuất hiện trước mắt Thanh Dịch nhưng lại với thân phận chị dâu tương lai của anh. Một người uất ức tin rằng mình bị phản bội, một người có quá nhiều bí mật không thể nói ra nên hiểu lầm cứ thế chồng chất, mỗi lần đối mặt lại khiến cả hai thêm đau khổ…

giay-phut-ay-2.jpg
giay-phut-ay-5.jpg

Chỉ đọc sơ qua nội dung, khán giả đã biết Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn sẽ đầy ắp bi kịch, thuộc dạng “ngược luyến tàn tâm” nhưng chỉ vì hai diễn viên chính quá đẹp nên netizen quyết định dù phim buồn đến mấy cũng phải xem.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vương Sở Nhiên #Trương Lăng Hách #Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn #phim ngôn tình #trailer Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục