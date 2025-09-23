Người trong cuộc nói gì về màn trao vương miện lắm sự cố và bất ổn nhất lúc này?

HHTO - Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã có màn trao vương miện tưởng đơn giản mà lại thành bất ổn và mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng giãi bày.

Chung kết cuộc thi nhan sắc nào cũng vậy, những nàng hậu của mùa trước sẽ lên trao vương miện cho người kế nhiệm. Nhưng khoảnh khắc này ở Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã gây chú ý vì liên tục gặp sự cố khiến chính người nhận vương miện cũng không vui.

Màn trao vương miện kéo dài mà nhiều sự cố

Đó là khi Á hậu Giang Thái trao vương miện cho người kế nhiệm Khánh Huyền, thay vì đặt chiếc vương miện từ trên cao hạ xuống đầu tân Á hậu thì Giang Thái lại chọn lối đi riêng. Cô dùng hai tay bẻ cho vương miện rộng ra rồi đeo vào đầu người kế nhiệm giống như cách chúng ta đeo băng đô.

Á hậu Giang Thái có hành động khó hiểu khi trao vương miện

Kết quả là vương miện không ôm sát vào đầu Khánh Huyền, liên tục rơi xuống mặt khiến cho Khánh Huyền phải đưa tay lên đỡ. Trong khi Khánh Huyền còn đang loay hoay với chiếc vương miện bị rộng, cựu Á hậu Giang Thái còn trao bảng danh hiệu khiến cô loay hoay không biết nên làm thế nào. Nhìn biểu cảm của tân Á hậu 4, ai cũng thấy cô không vui dù có giành vị trí cao. Netizen từ đó cũng cho rằng Giang Thái quá vụng về đã làm hỏng vương miện của người khác.

Chiếc vương miện liên tục rơi xuống

Sau đó, Giang Thái thanh minh rằng do Khánh Huyền búi tóc cao, vương miện không thể đặt vừa lên nên cô mới phải làm như vậy. Giang Thái rất tiếc khi làm cho khoảnh khắc đăng quang của Khánh Huyền không trọn vẹn. Cựu Á hậu Hoa hậu Đại dương Việt Nam khẳng định vương miện không bị mất phom dáng như nhiều người lo lắng. Cô cho biết khi vào hậu trường, ê kíp đã hỗ trợ để vương miện vừa vặn với tân Á hậu Khánh Huyền và cô cũng đã gửi lời xin lỗi người kế nhiệm vì sự cố này.