Nam chính và nữ phụ Triều Tuyết Lục nên duyên trong phim ngôn tình tổng tài

HHTO - Tuy có chút tiếc nuối vì cặp đôi chính phim Triều Tuyết Lục chưa có dịp nên duyên lần nữa, nhưng Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết cũng rất hứa hẹn trong dự án ngôn tình này.

Triều Tuyết Lục là một trong những phim phát sóng thành công dịp Hè vừa rồi, và Ngao Thụy Bằng cùng Lý Lan Địch đã gây thương nhớ nhờ diễn xuất rất ăn ý. Netizen xem phim đều mong hai người sẽ đóng chung lần nữa trong một dự án phim hiện đại, nhưng chẳng ngờ Ngao Thụy Bằng lại chuẩn bị thành đôi với Thẩm Vũ Khiết - người đóng vai Nhạc Ngưng trong Triều Tuyết Lục.

Tuy chỉ vào vai phụ nhưng Thẩm Vũ Khiết kịp gây ấn tượng với nhan sắc mong manh, khí chất yêu kiều nên được khen là rất hợp làm tiểu thư. Vì thế, khán giả đều hào hứng khi biết tin Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết được chọn đóng vai chính trong dự án ngôn tình Bất Nhị Chi Thần (Bề Tôi Trung Thành).

Ngao Thụy Bằng vào vai Sầm Sầm, một anh chàng có tất cả: ngoại hình đẹp trai, tài năng hơn người, kiếm tiền siêu đẳng, lại còn nấu ăn cực ngon. Sầm Sầm đúng chuẩn tổng tài bên ngoài lạnh lùng bên trong thâm trầm. Hồi nhỏ, Sầm Sầm đã từng trải qua biến cố, bị nhầm làm con của một gia đình nghèo khó khiến cho anh trở nên trầm tính, ít nói, suy nghĩ sâu sắc.

Còn Quý Minh Thư là cô tiểu thư quen được nuông chiều, sống trong nhung lụa, nhìn ngoài tưởng xa cách kiêu kỳ nhưng thực ra lại tốt bụng, ấm áp. Hai con người có xuất thân từ gia tộc danh giá, quen biết nhau từ nhỏ, lớn lên lại phải kết hôn với nhau vì lợi ích gia đình.

Ban đầu, cả hai chẳng hề có tình cảm với đối phương, thậm chí Sầm Sầm còn bỏ đi xa 3 năm để gây dựng sự nghiệp khiến cho Quý Minh Thư buồn bã hiểu lầm muốn ly hôn. Mãi lúc này, Sầm Sầm mới nhận ra tình cảm dành cho Minh Thư, bắt đầu hành trình chinh phục trái tim của cô.