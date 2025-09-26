Denis Đặng nói gì về cảnh “tổng tài giơ tay” trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh?

HHTO - Trong tập mới của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Denis Đặng có một cảnh quay giơ cao tay khiến nhiều người nhanh chóng liên tưởng đến một vụ ồn ào mới đây trên mạng xã hội.

Trong tập mới của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Kim Ngân và chàng tổng tài tên Trường vẫn đang tìm hiểu, thả thính nhau. Khi đang trò chuyện với người đẹp, Trường có khoảnh khắc giơ cao tay ra hiệu cho nhân viên và chi tiết này nhanh chóng khiến netizen liên tưởng đến vụ “tổng tài giơ tay để đàn em gây chuyện trong quán cà phê”.

Cảnh quay khiến nhiều người liên tưởng đến ồn ào mới đây.

Khán giả nhận xét đoàn làm phim cập nhật tin tức rất nhanh, sự việc vừa xảy ra hơn một tuần nay đã được đưa lên phim. Nhưng Denis Đặng đã nhanh chóng đính chính rằng đây chỉ là sự trùng hợp, các cảnh quay này được thực hiện từ lâu rồi và đương nhiên khi ấy, chưa hề có ồn ào “tổng tài quán cà phê” để mà ê-kíp bắt trend.

Denis Đặng vào vai tổng tài nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Denis Đặng vào vai tổng tài làm chủ một chiếc du thuyền sang trọng, lại tinh tế khéo léo nhưng lại bị khán giả chê nhiều hơn khen. Người xem phàn nàn Denis Đặng chưa có ngoại hình sáng bừng, thần thái sang trọng hoặc diễn xuất tự nhiên. Thế nên hễ anh xuất hiện trên màn hình là netizen lại tụt cảm xúc, thậm chí còn nhắn gửi biên kịch mau cho nhân vật này rời phim. Có khán giả còn tiếc vì đoàn làm phim chọn sai diễn viên, nếu chọn người phù hợp thì nhân vật Trường sẽ ấn tượng hơn nhiều.

Nhiều người tỏ ý thất vọng vì ngoại hình và diễn xuất của anh.

Trên trang cá nhân, Denis Đặng tâm sự rằng anh đã đọc rất nhiều góp ý và trân trọng từng phản hồi của mọi người. Denis Đặng sẽ coi đây là hành trang để trau dồi kinh nghiệm, cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Phản ứng của Denis Đặng được khen là khéo léo, bởi không phải ai cũng có thể đối đáp nhẹ nhàng được như thế trước một cơn lốc chê bai hướng về mình.