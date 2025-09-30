Miss Grand International 2025: Dàn thí sinh gây ấn tượng với màn xuất hiện độc đáo

HHTO - Những màn xuất hiện gây tượng mạnh của Miss Grand International luôn là một trong những “đặc sản” của cuộc thi nhiều drama nhất trong các cuộc thi nhan sắc. Rất nhiều người đẹp từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng cho cuộc thi năm nay.

Mặc dù năm nào cũng nhận rất vô vàn ý kiến trái chiều vì cuộc thi có quá nhiều drama, Miss Grand International 2025 vẫn thu hút rất nhiều thí sinh. Gần đến ngày chính thức bắt đầu, dàn thí sinh đổ bộ tới Thái Lan ngày càng đông, với những màn xuất hiện… không thể ấn tượng hơn.

Miss Grand Colombia 2025 Laura Ramos “ngầu đét” với màn xuất hiện trên xe phân khối lớn màu đen, cô diện thiết kế jumpsuit ren xuyên thấu vô cùng quyến rũ.

Cứ tưởng chỉ có các người đẹp đến từ châu Á hay Mỹ Latinh mới màu mè, Miss Grand Canada 2025 Layanna Robinson đến từ khu vực Bắc Mỹ khiến ai cũng phải chú ý với bộ trang phục gồm áo choàng dài màu vàng lấp lánh.

Miss Grand Cuba 2025 Daylin Rodríguez khoe áo choàng đỏ rực với dòng chữ Hello Thailand!

Một số người đẹp chọn trang phục truyền thống của Thái Lan, trong đó có đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi (ngoài cùng bên trái), tiếp theo là các đại diện đến từ Guatemala (giữa) và New Zealand (phải).

Dàn thí sinh đều chọn những trang phục rực rỡ, nổi bật nhất, tạo nên màn xuất hiện ban đầu vô cùng ấn tượng, mà thường chỉ có tại Miss Grand International.

Mới đây, BTC cuộc thi cũng đã cập nhật Top 15 thí sinh được bình chọn nhiều nhất ở BXH Pre-Arrival, Hoa hậu Yến Nhi của Việt Nam đã không còn có mặt trong Top 15, như vậy cô đang mất dần cơ hội được ăn tối cùng đương kim Miss Grand International 2024, Chủ tịch và Phó Chủ tịch tổ chức MGI.