Tập 8 Vietnam’s Next Top Model 2025: Ai là người giành vị trí đầu tiên?

HHTO - Tập 8 Vietnam’s Next Top Model 2025 đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: Từ ngượng ngùng, hài hước cho đến căng thẳng nghẹt thở với thử thách chụp hình đôi cùng bạn diễn nam. Ở tập này, thí sinh dẫn đầu đã giành chiến thắng kép, ai là người bị loại?

Từ lớp học dancesport cùng kiện tướng Hoàng Mỹ An đến phần thi chính Dance of The Muse, thí sinh Mai Hoa một lần nữa tỏa sáng với chiến thắng thứ hai.

Dù lần đầu tiếp cận với bộ môn khiêu vũ, cô vẫn mang đến những tạo dáng ấn tượng, hòa quyện cùng thần thái và ánh mắt ngọt ngào.

Tuyết Mai dù bị thủ lĩnh Mỹ Ngân “lấy” mất 5 phút chụp hình, vẫn kịp bứt phá ngoạn mục và giành vị trí thứ 2.

Bảo Ngọc lần đầu chụp hình cùng bạn diễn nam, ban đầu cô khá ngượng ngùng. Nhưng càng về sau, Bảo Ngọc càng quyết liệt, chăm chú lắng nghe góp ý từ giám khảo và bứt phá với những tạo dáng sáng tạo. Cô được gọi tên ở vị trí thứ 3.



Trà My gây ấn tượng mạnh mẽ khi tận dụng lợi thế cơ thể dẻo dai để liên tục thử sức với những dáng mạo hiểm, an toàn ở vị trí thứ 4.



Vị trí thứ 5 gọi tên Giang Phùng.

Mỹ Ngân may mắn an toàn ở vị trí thứ 6.

Mi Lan gặp phải áp lực kép: Điểm yếu về sự mềm mại cùng nỗi ám ảnh từ sự ra về đầy tiếc nuối của Ái Băng ở tập trước. Nỗi lo lắng khiến cô mất bình tĩnh hoàn toàn, không đưa ra được bất kỳ tạo dáng nào. Kết quả, Mi Lan là thí sinh bị loại ở tập này.