Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là nữ chính trong phim mới của đạo diễn Lê Thiện Viễn

DAISY - Ảnh: NVCC

HHTO - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chính thức trở thành nữ chính trong bộ phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Bộ phim đã chính thức khai máy, với sự tham gia sản xuất của những tên tuổi giàu kinh nghiệm trong làng điện ảnh Việt Nam.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân bước sang hành trình đầy thử thách khi chính thức đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh Thơ Tình Gửi Ma Sơ. Bộ phim được đạo diễn bởi Lê Thiện Viễn và sản xuất bởi Lý Minh Thắng, những tên tuổi uy tín và giàu kinh nghiệm trong làng điện ảnh Việt Nam.

﻿thien-an4.jpg
thien-an5.jpg

Với cốt truyện giàu tính nhân văn cùng chiều sâu cảm xúc, Thơ Tình Gửi Ma Sơ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh đặc biệt. Việc lựa chọn Đoàn Thiên Ân vào vai nữ chính không chỉ đến từ nhan sắc, mà còn bởi sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị và mong muốn học hỏi của cô trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy.

thien-an3.jpg
thien-an2.jpg

Trước đó, Hoa hậu Thiên Ân đã gây ấn tượng với khán giả qua vai Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu, và thành công khi trở thành “diễn viên trăm tỷ” với bộ phim Nụ Hôn Bạc Tỷ. Những trải nghiệm này đã tạo tiền đề vững chắc để cô tự tin bước vào vai diễn mới.

thien-an1.jpg
thien-an.jpg

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Thiên Ân còn tích cực tham gia nhiều hoạt động giải trí, nghệ thuật và sự kiện quốc tế. Gần đây nhất, cô liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa tài, hiện đại và hội nhập.

Bộ phim Thơ Tình Gửi Ma Sơ hiện đang trong giai đoạn sản xuất và sẽ sớm ra mắt khán giả trong thời gian tới. Sự góp mặt của Hoa hậu, diễn viên Đoàn Thiên Ân ở vị trí nữ chính hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc cho khán giả yêu điện ảnh.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
DAISY - Ảnh: NVCC
