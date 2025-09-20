Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ xuất hiện tại London Fashion Week 2025

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Tuần lễ Thời trang Quốc tế London (London International Fashion Week) 2025 vừa diễn ra với sự quan tâm đông đảo của các tín đồ thời trang. Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ góp mặt trên thảm đỏ.

London Fashion Week 2025 tiếp tục là điểm hẹn của thời trang đỉnh cao, nơi hội tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới. Bên cạnh các ngôi sao quốc tế, sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại sự kiện năm nay đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của fan sắc đẹp Việt.

luong-thuy-linh4.jpg
luong-thuy-linh3.jpg

Xuất hiện trong bộ trang phục mang hơi hướng hiện đại pha lẫn nét cổ điển, Lương Thùy Linh toát lên vẻ đẹp thanh lịch. Cách lựa chọn phụ kiện, mái tóc được tạo kiểu đơn giản mà thời thượng càng làm nổi bật khí chất của nàng hậu.

﻿luong-thuy-linh1.jpg﻿
luong-thuy-linh.jpg
luong-thuy-linh2.jpg

Trước đó, Lương Thùy Linh từng nhiều lần ghi dấu ấn tại các sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Ở bất kỳ sự kiện nào, nàng hậu luôn thể hiện phong thái tự tin, ăn mặc chỉn chu, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Hình ảnh của Lương Thùy Linh tại London Fashion Week 2025.

Sau 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh không chỉ dừng lại ở vai trò của một hoa hậu, mà còn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ dẫn dắt các sự kiện lớn, xuất hiện tại các hội nghị quan trọng cho đến tham gia vào các hoạt động cộng đồng, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
