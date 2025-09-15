Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tập 7 Vietnam’s Next Top Model 2025: Một thí sinh bất ngờ xin dừng cuộc chơi

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Tập 7 Vietnam’s Next Top Model 2025 lên sóng với những màn chụp hình căng thẳng trên mai hoa thung, cùng đạo cụ đầu lân nặng trĩu. Một thí sinh tiềm năng bất ngờ xin rút lui ngay trước thềm Chung kết khiến khán giả tiếc nuối.

Vietnam’s Next Top Model 2025 đã đi qua 6 tập phát sóng đầy kịch tính, nơi các thí sinh không ngừng nỗ lực chứng minh bản lĩnh và khẳng định cá tính riêng.

Thử thách chính của tập 7 đưa các thí sinh bước vào một concept đậm chất Á Đông, buổi chụp ảnh lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu và nghệ thuật lân sư rồng. Thí sinh phải tạo dáng trên những cột mai hoa thung cao, vừa giữ thăng bằng, vừa phối hợp cùng những chú lân để cho ra những khung hình ấn tượng.

Mỗi thí sinh chỉ có 10 phút để thể hiện bản lĩnh, trong đó Trà My, thí sinh chiến thắng của tập trước và cũng là thủ lĩnh nhà chung, đã tận dụng quyền lợi của mình để cắt 5 phút thời gian thi của Mi Lan và đổi thứ tự chụp từ cuối lên sớm hơn.

1-fco-my-ngan.jpg

Tập 7 ghi nhận những khoảnh khắc đẹp đến mức khiến giám khảo trầm trồ của Mỹ Ngân, sự tiến bộ vượt bậc giúp cô giành chiến thắng ở tập này.

2-giang-phung.jpg

Giang Phùng vươn lên ở vị trí thứ 2.

3-tra-my.jpg

Nàng Mơ (Trà My) tụt xuống vị trí thứ 3 nhưng vẫn an toàn.

4-tuyet-mai.jpg

Tuyết Mai ở vị trí thứ 4.

5-bao-ngoc.jpg

Vị trí thứ 5 gọi tên Bảo Ngọc.

6-mai-hoa.jpg

Vị trí thứ 6 là Mai Hoa.

﻿7-mi-lan.jpg
8-thi-sinh-dung-chan-tai-tap-7-ai-bang.jpg

Mi Lan (phải) và Ái Băng (trái) rơi vào vòng nguy hiểm. Ban đầu, Mi Lan được xác định là người phải dừng lại. Nhưng bất ngờ xảy ra khi Ái Băng xin rút khỏi cuộc thi để tập trung cho việc học, dù chỉ còn 3 tập nữa là tới Chung kết.

Quyết định của Ái Băng không chỉ khiến Ban giám khảo thất vọng mà còn để lại nhiều tiếc nuối cho Nhà sản xuất lẫn khán giả, bởi cô vốn được đánh giá là gương mặt tiềm năng có thể tiến rất xa.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Vietnam’s Next Top Model #Tập 7 #thí sinh rút lui #Ái Băng #chung kết #Người mẫu Việt Nam

