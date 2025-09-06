Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Thanh Thủy đọ sắc cùng người đẹp "drama" Thae Su Nyein tại Myanmar

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ vừa có chuyến công du chính thức tại Myanmar. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh Miss International và tăng cường kết nối văn hoá giữa các quốc gia. Nàng hậu đã có cơ hội đọ sắc cùng người đẹp nổi tiếng với nhiều drama Thae Su Nyein.

Ngay sau khi tham dự lễ chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội, Hoa hậu Thanh Thuỷ đã lên đường sang Myanmar.

thanh-thuy5.jpg
thanh-thuy3.jpg

Sự xuất hiện của cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Giám đốc quốc gia Miss International Myanmar - ông Soe Min Tun, cùng dàn người đẹp gồm Thae Su Nyein, Myint Myat Moe (Miss Cosmo Myanmar 2025), NaNa (Miss International Myanmar 2025).

thanh-thuy6.jpg
thanh-thuy9.jpg

Trong khuôn khổ chuyến đi, Thanh Thủy đã tham gia lễ công bố Miss International Myanmar 2025, trực tiếp trao sash và vương miện cho tân đại diện Nana. Xuất hiện rạng rỡ với phong cách trang điểm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, cô nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông cũng như khán giả.

Thanh Thuỷ cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến Miss International Myanmar 2025 Nana. Cô hy vọng đại diện Myanmar sẽ có một hành trình đáng nhớ tại Nhật Bản trong cuộc thi năm nay.

thanh-thuy7.jpg
thanh-thuy8.jpg﻿
thanh-thuy2.jpg﻿
thanh-thuy1.jpg

Bên cạnh các hoạt động chính thức, Hoa hậu Thanh Thủy còn dành thời gian tham quan các công trình văn hóa đặc sắc của Myanmar. Đặc biệt, cô đã diện trang phục truyền thống Myanmar trong chuyến thăm Shwedagon Pagoda - ngôi chùa cổ kính bậc nhất với tháp dát kim cương, nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc của đất nước này.

thanh-thuy.jpg

Sau chuyến công du Myanmar, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ tiếp tục hành trình quốc tế của mình với sự kiện Osaka Expo 2025 tại Nhật Bản vào ngày 07/09/2025.

Với vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy đang trở thành cầu nối văn hóa, góp phần khẳng định sứ mệnh của Miss International trong việc gắn kết và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Thanh Thủy #Myanmar #Miss International #Thae Su Nyein #văn hóa Myanmar #du lịch Myanmar #Miss International 2024 #Hoa hậu Việt Nam 2022

