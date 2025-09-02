Tập 5 Vietnam’s Next Top Model 2025: Hành trình khó quên trong ngày hội non sông

HHTO - Tập 5 Vietnam’s Next Top Model 2025 lên sóng tối 31/8 đưa khán giả đến với một hành trình đầy cảm xúc tại Thủ đô Hà Nội, đúng vào thời khắc cả nước hân hoan hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Không chỉ là một thử thách sáng tạo, đây còn là dịp để các thí sinh thể hiện tình yêu Tổ quốc, khát vọng của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sau các thử thách đầy thử thách khắc nghiệt, Top 10 của Vietnam’s Next Top Model 2025 đã có mặt tại Hà Nội trong một không khí vô cùng đặc biệt - khi cả nước đang hân hoan kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Đây chính là bối cảnh cho tập 5, nơi các thí sinh được thử thách bản thân không chỉ ở kỹ năng nghề nghiệp mà còn ở trách nhiệm của một người trẻ trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Các thí sinh bước vào thử thách tiếp theo: Kể câu chuyện về thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới - một thế hệ vươn mình mạnh mẽ, tràn đầy tình yêu đất nước, để từ đó biến cảm xúc tự hào dân tộc thành nguồn năng lượng sáng tạo trong từng khung hình.

Mở đầu tập 5, các thí sinh tham gia master class cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm - khách mời đặc biệt hướng dẫn kỹ năng biểu cảm và diễn xuất trước ống kính. Với phần quay short video trên nền nhạc ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã giúp các thí sinh học cách kiểm soát biểu cảm gương mặt, ánh mắt, khẩu hình và thần thái để có thể truyền tải cảm xúc mạnh mẽ nhất.

Trong thử thách đặc biệt tại thủ đô Hà Nội, Top 10 thí sinh được chia thành 3 đội. Nhiệm vụ của họ là thực hiện một short video dài tối đa 3 phút, kể câu chuyện về thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Với tất cả nỗ lực của Top 10, các thí sinh đã mang đến những thành phẩm đong đầy cảm xúc và giàu tính nhân văn.

Đội A gồm Ái Băng (Nàng Mơ) Trà My - Tuyết Mai - Mỹ Ngân tạo dấu ấn bằng phần thuyết trình khéo léo, trong đó mỗi thành viên đại diện cho một mảnh ghép riêng biệt, nhưng khi kết nối lại đã vẽ nên bức tranh toàn vẹn về thế hệ trẻ Việt Nam.

Đội B gồm Mai Hoa - Bảo Ngọc - Kim Thanh khiến ban giám khảo thực sự xúc động khi khéo léo lồng ghép câu chuyện có thật từ gia đình của Mai Hoa: Ký ức thời chiến qua lời kể của người bà, những hình ảnh hiện tại của một Việt Nam hòa bình, và tương lai do thế hệ trẻ tiếp tục viết nên bằng khát vọng giữ gìn hòa bình.

Video còn được đan cài nhiều chi tiết tinh tế như những du khách quốc tế chia sẻ cảm nhận về Việt Nam hay cảnh luyện tập của các chiến sĩ trước lễ duyệt binh. Thông điệp “hòa bình đẹp lắm” của đội B đã chạm đến trái tim người xem, mang về cơn mưa lời khen từ ban giám khảo.

Với sự nhạy bén, thông minh và biết nắm bắt cơ hội, Mai Hoa đã tỏa sáng rực rỡ để giành First Call Out (vị trí dẫn đầu) trong tập này.

Đội C gồm Mi Lan - Giang Phùng - Diệp Lục bộc lộ nhiều hạn chế khi thiếu sự gắn kết, dẫn đến sản phẩm rời rạc cả về câu chuyện lẫn thông điệp, chưa thể hiện được tinh thần đồng đội. Sự mâu thuẫn cá nhân và cái tôi quá lớn đã khiến tập thể bị ảnh hưởng, để lại bài học đắt giá cho cả Mi Lan lẫn Giang Phùng. May mắn được trao cơ hội đi tiếp, cả hai buộc phải thức tỉnh để biết cách dung hòa, nếu muốn tiến xa hơn trên hành trình Vietnam’s Next Top Model 2025.