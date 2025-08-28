Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tự hào khi được tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh sẽ cùng các nghệ sĩ tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh sẽ có mặt trong đội hình khối Văn hóa - Thể thao. Hai người nàng hậu cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong đội ngũ diễu hành, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi được tham gia sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

Trước đó, vào dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại TP Hồ Chí Minh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng từng vinh dự được tham gia diễu hành trong khối Văn hóa - Thể thao.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy góp mặt trong buổi sơ duyệt, nổi bật với áo cờ đỏ sao vàng, hình ảnh trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Nàng hậu đùa vui cùng các em nhỏ tới xem lễ sơ duyệt.

Xuất hiện trong trang phục giản dị với áo sơ mi trắng và khăn quàng đỏ, Lương Thùy Linh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc.

Tại buổi sơ duyệt, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Tiểu Vy có dịp gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm cùng nhiều nghệ sĩ, gương mặt nổi bật được công chúng yêu mến.

Sự hiện diện của Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Lương Thùy Linh trong khối Văn hóa - Thể thao góp thêm nét trẻ trung, năng động, đồng thời thể hiện vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc tại các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước.