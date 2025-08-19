Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Loạt áo dài thanh lịch của Hoa hậu Hà Trúc Linh và 2 Á hậu khi dự các sự kiện

JEANIE - Ảnh: Tùng Cao - BTC

HHTO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi có lịch trình dày đặc kể từ sau khi đăng quang. Trong các sự kiện gần đây, các nàng hậu chọn trang phục áo dài thanh lịch, mang thông điệp ý nghĩa.

hhvn5.jpg

Tối 18/8, trong tà áo dài truyền thống duyên dáng, Top 3 Hoa Á hậu Việt Nam 2024 đã cùng nhau tham dự suất chiếu đặc biệt của bộ phim Mưa Đỏ.

Bộ phim tái hiện hào hùng nhưng cũng đầy bi thương về 81 ngày đêm lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị, nơi mảnh đất chan chứa bao máu xương của lớp lớp cha anh. Dù chỉ được phục dựng qua ống kính điện ảnh, khung cảnh chiến trường khốc liệt ấy vẫn khiến người xem lặng đi, nghẹn ngào và dâng trào niềm tự hào với những hy sinh vĩ đại để chúng ta có được hòa bình, độc lập hôm nay.

hhvn4.jpg
hhvn3.jpg

Ba người đẹp còn có cơ hội được giao lưu cùng dàn cast tài năng của bộ phim. Lần gặp gỡ và trò chuyện này giúp các nàng hậu hiểu thêm về hành trình khó khăn vất vả, đầy tâm huyết đằng sau từng cảnh quay của cả đoàn làm phim.

truc-linh2.jpg﻿
truc-linh3.jpg

Mưa Đỏ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là lời tri ân thiêng liêng hướng về thế hệ đi trước, càng trở nên ý nghĩa khi cả nước đang hân hoan hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ sau khi xem phim: “Linh đã khóc rất nhiều. Bộ phim không chỉ tái hiện một thời kỳ lịch sử bi tráng, mà còn khiến chúng ta thấm thía hơn giá trị của hòa bình và tự do hôm nay. Linh rất khâm phục ê-kíp làm phim, các cô chú anh chị diễn viên đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời này.”

﻿chau-anh.jpg
van-nhi3.jpg

Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi mong khán giả cả nước hãy cùng ra rạp ủng hộ Mưa Đỏ để có thể cùng lan tỏa thông điệp: Tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu và tuổi xuân của biết bao thế hệ.

Trước đó Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Vân Nhi được mời tham dự Hội nghị KOL với Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

hhvn1.jpg﻿
hhvn2.jpg

Hai nàng hậu thanh lịch và dịu dàng cùng áo dài cách điệu, với hình ảnh cây tre, trúc, hoa cúc... được thêu tay.

﻿truc-linh1.jpg
truc-linh.jpg

Nhan sắc đẹp tự nhiên của Hoa hậu Hà Trúc Linh, cô được khen ngày càng thăng hạng về sắc vóc sau đăng quang.

van-nhi.jpg﻿
van-nhi1.jpg

Vân Nhi chia sẻ: “Hành trình của một người sáng tạo nội dung không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là việc xây dựng niềm tin và sự kết nối với cộng đồng. Buổi hội nghị KOL toàn quốc đã giúp Vân Nhi có thêm động lực để làm tốt hơn nữa vai trò của mình.”

quang-cao.jpg
