Loạt trang phục ý nghĩa của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trong dịp lễ lớn của dân tộc

JEANIE - Ảnh: Trọng Tài, Phạm Việt Dũng, Phạm Văn Đô

HHTO - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi lựa chọn loạt trang phục đẹp và ý nghĩa khi tham gia các sự kiện. Trang phục của các nàng hậu cũng có thể là gợi ý hay để bạn lựa chọn đồ cho dịp lễ lớn của dân tộc.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi diện áo dài, xuất hiện rạng rỡ bên anh chàng "soái ca cảnh vệ" gây sốt mạng xã hội trong bộ ảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các cô gái mặc áo dài nền nã trong dự án ảnh Yêu Áo Dài, Yêu Đất Nước.

hhvn5-1564.jpg
hhvn1-1014.jpg﻿
hhvn4-9818.jpg﻿
hhvn3-1755.jpg

Chọn bối cảnh nhà ga, đường phố Thủ đô, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 diện áo dài truyền thống với những họa tiết mang dáng hình đất nước như cờ đỏ sao vàng, cánh chim tự do hay bản đồ chữ S, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

﻿﻿﻿truc-linh6.jpg
﻿truclinh7.jpg
﻿truclinh9.jpg﻿﻿
truclinh8.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài lụa dáng suông, kết hợp khăn đỏ, in hình sao vàng. Cô cho biết những ngày này đang có mặt ở Thủ đô và hòa vào không khí sôi động, háo hức của người dân để chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

chau-anh3.jpg
chau-anh2.jpg
chau-anh1.jpg
chau-anh.jpg

Á hậu Châu Anh nền nã trong tà áo dài trắng và đỏ, hóa thân thành người con gái Hà Nội xưa. Là nữ quân nhân, Châu Anh có cảm xúc đặc biệt trong những ngày đại lễ của đất nước.

van-nhi8.jpg
van-nhi-7388.jpg

Á hậu Vân Nhi chọn áo dài đỏ nổi bật, rực rỡ. Với cô, được hòa vào không khí tuổi trẻ cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào lớn lao.

hhvn1.jpg
hhvn2.jpg

Ngày 14/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan đã tham dự chương trình Thăm hỏi, động viên và tặng quà các học viên, cán bộ, chiến sĩ khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc. Chương trình do Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị tổ chức.

truc-linh5.jpg
truc-linh4.jpg
truc-linh3.jpg
truc-linh2.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh có mặt tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc để tham dự sự kiện từ sớm, cô chia sẻ sự cảm phục trước những vất vả của các khối diễu binh, diễu hành A80 khi tập luyện dưới tiết trời nắng nóng.

﻿van-nhi5.jpg
van-nhi7.jpg﻿
van-nhi6.jpg
hhvn7-8606.jpg

Á hậu Vân Nhi chia sẻ cảm xúc tự hào, hạnh phúc khi có cơ hội trực tiếp theo dõi hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 tập diễu binh, diễu hành.

truc-linh1.jpg
van-nhi.jpg
van-nhi1.jpg﻿
van-nhi2.jpg

Hai nàng hậu chọn mặc áo phông đỏ, in các hình ảnh tượng trưng cho 3 miền tổ quốc cùng cờ đỏ sao vàng. Trúc Linh và Châu Anh đều chọn mặc cùng quần âu màu đen, mang đến hình ảnh mềm mại, thanh lịch.

﻿hhvn6-3066.jpg
van-nhi11.jpg﻿﻿
chau-anh4.jpg﻿
﻿van-nhi10.jpg

Trước đó, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi có loạt ảnh đẹp rực rỡ tại chương trình Tổ Quốc Trong Tim.

quang-cao.jpg
JEANIE - Ảnh: Trọng Tài, Phạm Việt Dũng, Phạm Văn Đô
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh #Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi #áo dài truyền thống #lễ lớn dân tộc #kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh 2/9 #Hoa hậu Việt Nam 2024

