Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trải nghiệm du lịch tại Ninh Bình

HHTO - Đồng hành cùng giải Siêu cúp bóng đá quốc gia 2025 tổ chức tại Ninh Bình, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, cùng dàn người đẹp đã có dịp trải nghiệm văn hóa, du lịch nơi đây.

Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi được ghé thăm khu du lịch sinh thái Thung Nham và hoàn toàn bất ngờ về cảnh quan ở đây.

Hoa hậu Hà Trúc Linh xinh đẹp dịu dàng cùng chiếc nón lá truyền thống giữa đất trời Ninh Bình. Nàng hậu chia sẻ: "Tôi từng ao ước được đến Ninh Bình và khi đặt chân tới đây, tôi thực sự ngỡ ngàng vì phong cảnh hữu tình, nên thơ. Là người yêu thiên nhiên, tôi cảm giác như cá về nước khi đến Thung Nham. Ngoài ra, phố cổ Ninh Bình cũng là điểm du lịch thú vị với nhiều điểm check-in cực ấn tượng.”

Á hậu Châu Anh cũng là người yêu thiên nhiên và thích đi du lịch: "Thung Nham cho tôi cảm giác yên bình và thư giãn. Nơi đây giúp xua tan nắng nóng, mệt mỏi, cho chúng ta trở về và thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Thung Nham có sông nước, núi non và hệ sinh thái động thực vật phong phú để bạn thỏa sức ngắm nhìn, khám phá.”

Á hậu Vân Nhi giới thiệu về Ninh Bình sau khi ghé thăm địa danh này: "Hang Bụt là địa điểm tham quan mà bạn không nên bỏ qua khi đến Thung Nham. Đây là hang đá dài tự nhiên 500 m, thạch đá tạo thành ông Bụt đang ngồi bên dòng sông rất đẹp và hấp dẫn.”

Dàn người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2024 có dịp trải nghiệm văn hóa, du lịch nơi đây.