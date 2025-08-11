Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tập 2 Vietnam’s Next Top Model 2025: Nàng Mơ tiến bộ rõ rệt, thí sinh nào bị loại?

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Tập 2 Vietnam’s Next Top Model 2025 đẩy độ khó tăng lên với màn chụp hình cùng “bạn diễn” đặc biệt là những chú ngựa. Chủ đề “The Glamorous Cowgirls” không chỉ đòi hỏi các thí sinh tạo dáng đẹp mà còn buộc họ thể hiện khí chất tự do, và bản lĩnh làm chủ khung hình của một Top Model thực thụ.

Trước khi bước vào thử thách, một cú twist xuất hiện: thủ lĩnh nhà chung có quyền “cướp” 5 phút thực hiện thử thách của thí sinh bất kỳ và được chụp cùng chú ngựa Magic - “soái mã” khổng lồ, nổi bật nhất trường đua. Không ngần ngại, Bảo Ngọc lấy thời gian của Ái Băng, đối thủ mà cô cho rằng có khả năng tạo nên những bức ảnh xuất sắc để “cắt” thời gian. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn chọn Mai Hoa cùng được chụp với chú ngựa Magic.

pham-an.jpg
pham-an1.jpg

Trong thử thách chụp hình này, Phạm An trở thành tâm điểm khi liên tục ngã ngựa nhưng vẫn kiên trì thực hiện, không bỏ sót một khoảnh khắc nào để tạo ra tấm hình được đánh giá là đẹp nhất, giành vị trí thủ lĩnh nhà chung mới.

ai-bang.jpg
uyen-do.jpg

Ái Băng (trái) dù bị Bảo Ngọc “cướp” mất 5 phút quý giá, đã biến áp lực thành cơ hội, vươn lên ở vị trí thứ 2 chung cuộc. Uyên Đỗ (phải) duy trì năng lượng tích cực, thể hiện đúng tinh thần cowgirl, an toàn tiến vào vòng trong.

﻿nang-mo.jpg
diep-luc.jpg

“Nàng Mơ” Trà My (trái) ghi điểm với sự sáng tạo dù thời tiết đổ mưa ngay trong 10 phút chụp hình. Diệp Lục (phải) cũng cho thấy sự tiến bộ nhất định.

Vòng loại tập 2 áp dụng luật chơi mới: Các thí sinh còn lại bắt buộc phải bỏ phiếu loại 2 người trong bốn thí sinh xếp cuối (Mi Lan, Huyền Thương, Mai Hoa, Hằng Ngô).

huyen-thuong.jpg
huyen-thuong1.jpg

Kết quả, Mi Lan và Huyền Thương bước vào vòng nguy hiểm, và sau khi cân nhắc, ban giám khảo quyết định chia tay Huyền Thương.

cover-2.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Vietnam’s Next Top Model 2025 #Tập 2 #Nàng Mơ #Huyền Thương #Thử thách ngựa #Top Model #Người mẫu Việt Nam #người mẫu

