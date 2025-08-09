Tập 2 Vietnam’s Next Top Model 2025: Luật chơi mới khiến thí sinh hoang mang

HHTO - Tập 2 Vietnam’s Next Top Model 2025 mang đến thử thách chụp hình cùng ngựa với chủ đề “The Glamorous Cowgirls”. Ở tập này, luật chơi hoàn toàn mới đã làm đảo lộn chiến thuật của các thí sinh: Thủ lĩnh nhà chung được trao đặc quyền “cướp” 5 phút thực hiện thử thách của thí sinh bất kỳ.

Trong không gian đậm chất viễn Tây với ánh nắng rực rỡ, trang phục cowboy và những chú ngựa, các thí sinh phải tạo dáng chuyên nghiệp. Tương tác với ngựa đòi hỏi sự tự tin, từng ánh mắt, cử chỉ đến thần thái pose dáng, tất cả đều phải được kiểm soát chỉn chu để cho ra đời những khung hình mang tinh thần “Cowgirl nhưng vẫn thời trang".

Trước khi bước vào thử thách, các thí sinh đối mặt với một cú twist “động trời”: Thủ lĩnh nhà chung được trao đặc quyền “cướp” 5 phút thực hiện thử thách của thí sinh bất kỳ. Và người đang nắm giữ quyền lực ấy không ai khác chính là Bảo Ngọc, thí sinh vừa được xướng tên đứng đầu ở tập 1 với vai trò thủ lĩnh đầu tiên của mùa giải.

Bị rút ngắn thời gian thực hiện đồng nghĩa với nguy cơ bị loại tăng gấp bội. Khán giả chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi khoảnh khắc mà Bảo Ngọc buộc phải đưa ra quyết định: Cô sẽ lấy thời gian của ai? Và vì lý do gì?

Chưa dừng lại ở đó, host Thanh Hằng cũng úp mở trong teaser rằng một luật chơi mới sẽ chính thức được áp dụng trong các vòng tiếp theo, càng khiến bầu không khí tại nhà chung thêm phần ngột ngạt và kịch tính. Các thí sinh phải chuẩn bị tâm lý để đối đầu với không chỉ áp lực từ thử thách mà còn từ chính đối thủ của mình.

Tập 2 sẽ là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ phần thi mang tính chuyên môn cao sang cuộc chơi thực sự với chiến lược và tâm lý đối đầu mạnh mẽ. Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 2 của Vietnam’s Next Top Model 2025, phát sóng vào tối Chủ Nhật 10/8.