Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, tổ chức Miss Intercontinental nói gì?

HHTO - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 - Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức được cử làm đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. Trước thông tin này, tổ chức Miss Intercontinental đã có động thái gì?

Mới đây, sự kiện họp báo chia sẻ những thông tin mới nhất về cuộc thi Miss World Vietnam 2025 và công bố đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 đã chính thức diễn ra.

Tại sự kiện, khán giả có dịp nhìn lại hành trình của đương kim Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tại cuộc thi Miss World lần thứ 72 diễn ra tại Ấn Độ. Cô đã ghi dấu với thành tích Top 40 tại một trong những cuộc thi lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh đó, cô còn vào top các phần thi phụ như Top 8 Beauty With A Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả), Top 20 Multimedia Challenge (Người đẹp Truyền thông), Top 48 Top Talent (Người đẹp Tài năng). Sau khi cuộc thi kết thúc, Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục quay trở lại việc học tại Australia.

Không tham dự sự kiện do mới trở lại Australia tiếp tục việc học, nhưng Hoa hậu Ý không đã gửi lời chúc đến ban tổ chức cuộc thi cùng đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73.

Công ty giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam đã chính thức công bố đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73: Miss World Vietnam 2024 là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Trước sự kỳ vọng của khán giả, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ quyết tâm: “Bảo Ngọc tự hào về những thành tích của những đại diện trước. Hôm nay, Ngọc cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp nối và phát huy di sản quý giá ấy. Ngọc cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Nhìn thấy Ý Nhi chinh phục được tình cảm của khán giả Việt Nam bằng sự chỉn chu, tôi thấy mình phải cố gắng”.

Miss World Vietnam 2024 nói thêm cô nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin yêu của khán giả, đồng thời lan tỏa và thể hiện những phẩm chất đẹp nhất của con người, của dân tộc Việt Nam.

Đại diện công ty chủ quản của Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ họ đã liên hệ với ban tổ chức Miss World, thông báo rằng năm nay Việt Nam sẽ cử đại diện là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 đến với cuộc thi năm sau. BTC Miss World và tổ chức Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) đều hoan nghênh quyết định này.