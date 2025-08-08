Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trang phục dịu dàng của Hoa hậu Hà Trúc Linh và hai Á hậu trong các sự kiện gần đây

JEANIE - Ảnh: Trọng Tài - BTC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi có một lịch trình dày đặc từ sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất nước. Ở các sự kiện ý nghĩa gần đây, các cô gái chọn trang phục nhẹ nhàng, xinh đẹp dịu dàng.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 đồng hành cùng báo Tiền Phong trong rất nhiều sự kiện kể từ sau khi cuộc thi kết thúc.

top-5-4555.jpg
top-3-4637.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, hai người đẹp Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 là Phạm Thùy Dương và Hồ Ngọc Phương Linh tới tham dự họp báo Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO.

hhvn1.jpg
hhvn.jpg

Các cô gái khoe nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ, chụp ảnh kỷ niệm cùng các cầu thủ Quang Hải, Nguyễn Filip của CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

top-5-hhvn3.jpg

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện nổi bật tại sự kiện họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 - Gia Lai.

top-3-hhvn.jpg
top-3-hhvn2.jpg

Các hoa hậu, người đẹp cũng sẽ có mặt vào ngày 22 và 23/8 để cùng cổ vũ, lan tỏa giá trị tốt đẹp của môn thể thao golf.

﻿van-nhi.jpg
﻿truc-linh.jpg
chau-anh.jpg﻿

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 chọn các thiết kế tông màu hồng dịu dàng, ngọt ngào.

top-5-hhvn1.jpg
top-5-hhvn2.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi tại sự kiện thời trang dành cho người khuyết tật. Hoa hậu Hà Trúc Linh là đại sứ chính thức của chương trình.

top-3-hhvn1.jpg

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 tại sự kiện thời trang giới thiệu bộ sưu tập thời trang bền vững, mang đậm dấu ấn Việt Nam của thương hiệu HEMP OI.

top-3-hhvn3.jpg

HEMP OI ưu tiên giữ gìn và phát triển kỹ nghệ dệt gai dầu truyền thống của người H’Mông cùng các dân tộc vùng cao. Hoa hậu Hà Trúc Linh và 2 Á hậu chọn mặc các thiết kế đơn giản, tôn dáng của thương hiệu tại sự kiện.

JEANIE - Ảnh: Trọng Tài - BTC
