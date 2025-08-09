Hoa hậu Lương Thùy Linh lạ lẫm với tóc ngắn, đọ sắc cùng "Em xinh" Juky San

HHTO - Sau thời gian gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện thời trang mới đây với mái tóc ngắn cá tính.

Sự thay đổi cá tính này không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn khiến không ít khán giả "nhầm tưởng" Hoa hậu Lương Thùy Linh là chị ruột của "Em xinh" Juky San, nữ ca sĩ nổi tiếng với mái tóc bob và phong cách ngọt ngào.

Điều thú vị là ngay tại sự kiện này, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng có dịp hội ngộ cùng Juky San. Khi cả hai người đẹp xuất hiện cùng nhau trong một khung hình, nhiều người thích thú trước sự giống nhau đến bất ngờ giữa họ.

Không chỉ đọ sắc cùng Juky San, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn có dịp hội ngộ hàng loạt gương mặt nổi bật khác trong showbiz Việt.

Sự lột xác lần này không chỉ là một thay đổi về hình ảnh đơn thuần, mà còn cho thấy khả năng biến hóa đa dạng và tinh thần thời trang hiện đại của nàng hậu sinh năm 2000.

Thời gian qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh liên tục là khách mời tại các sự kiện của các thương hiệu thời trang quốc tế. Nàng hậu kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đại diện lý tưởng cho các thương hiệu thời trang cao cấp trong tương lai gần.