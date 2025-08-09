Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Lương Thùy Linh lạ lẫm với tóc ngắn, đọ sắc cùng "Em xinh" Juky San

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Sau thời gian gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện thời trang mới đây với mái tóc ngắn cá tính.

luong-thuy-linh3.jpg

Sự thay đổi cá tính này không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn khiến không ít khán giả "nhầm tưởng" Hoa hậu Lương Thùy Linh là chị ruột của "Em xinh" Juky San, nữ ca sĩ nổi tiếng với mái tóc bob và phong cách ngọt ngào.

luong-thuy-linh1.jpg

Điều thú vị là ngay tại sự kiện này, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng có dịp hội ngộ cùng Juky San. Khi cả hai người đẹp xuất hiện cùng nhau trong một khung hình, nhiều người thích thú trước sự giống nhau đến bất ngờ giữa họ.

luong-thuy-linh6.jpg

Không chỉ đọ sắc cùng Juky San, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn có dịp hội ngộ hàng loạt gương mặt nổi bật khác trong showbiz Việt.

luong-thuy-linh.jpg

Sự lột xác lần này không chỉ là một thay đổi về hình ảnh đơn thuần, mà còn cho thấy khả năng biến hóa đa dạng và tinh thần thời trang hiện đại của nàng hậu sinh năm 2000.

luong-thuy-linh2.jpg
luong-thuy-linh4.jpg

Thời gian qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh liên tục là khách mời tại các sự kiện của các thương hiệu thời trang quốc tế. Nàng hậu kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đại diện lý tưởng cho các thương hiệu thời trang cao cấp trong tương lai gần.

qc-1462.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Lương Thùy Linh #tóc ngắn #thời trang cao cấp #Juky San #sự kiện thời trang #Miss World Vietnam

Xem thêm

Cùng chuyên mục