Hoa hậu Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện loạt trang phục ý nghĩa tại các sự kiện lớn

JEANIE - Ảnh: Trọng Tài
HHTO - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đã chọn loạt trang phục ý nghĩa khi tham gia các sự kiện.

Tối 9/8, trận Siêu cúp bóng đá quốc gia giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội đã diễn ra tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

hhvn.jpg
hhvn1.jpg
hhvn2.jpg

Top 3 Hoa hậu Việt Nam diện áo cờ đỏ sao vàng hòa chung không khí cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả.

﻿truc-linh2.jpg
truc-linh.jpg﻿
truc-linh1.jpg
truc-linh3.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá, từng tham gia thi đấu một số giải nhỏ ở địa phương, trường học. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô ra sân cổ vũ một giải đấu chuyên nghiệp như Siêu cúp quốc gia.

hhvn3.jpg
hhvn4.jpg
hhvn5.jpg
hhvn6.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài nền nã, thanh lịch khi tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

truc-linh4.jpg
truc-linh5.jpg
﻿truc-linh7.jpg
truc-linh6.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh duyên dáng với áo dài trắng. Cô chia sẻ: "Là người con đến từ Đắk Lắk, tôi tự hào khi có mặt ở Thủ đô Hà Nội vào đúng dịp cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9”.

﻿chau-anh1.jpg
chau-anh.jpg
chau-anh2.jpg
chau-anh3.jpg

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh chọn áo dài đỏ nổi bật, để tóc thẳng tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Là một nữ quân nhân, Châu Anh cảm thấy tự hào khi chứng kiến hàng nghìn khán giả háo hức tham dự các concert, sự kiện trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

﻿van-nhi2.jpg
van-nhi.jpg﻿﻿
﻿van-nhi1.jpg
﻿van-nhi3.jpg

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng chọn áo dài đỏ khi tham dự sự kiện. Nàng hậu cảm thấy xúc động và choáng ngợp khi hòa vào không khí sôi động của hàng nghìn khán giả.

JEANIE - Ảnh: Trọng Tài
