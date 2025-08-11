Hoa hậu Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện loạt trang phục ý nghĩa tại các sự kiện lớn

HHTO - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đã chọn loạt trang phục ý nghĩa khi tham gia các sự kiện.

Tối 9/8, trận Siêu cúp bóng đá quốc gia giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội đã diễn ra tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Top 3 Hoa hậu Việt Nam diện áo cờ đỏ sao vàng hòa chung không khí cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả.

Hoa hậu Hà Trúc Linh có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá, từng tham gia thi đấu một số giải nhỏ ở địa phương, trường học. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô ra sân cổ vũ một giải đấu chuyên nghiệp như Siêu cúp quốc gia.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài nền nã, thanh lịch khi tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Hoa hậu Hà Trúc Linh duyên dáng với áo dài trắng. Cô chia sẻ: "Là người con đến từ Đắk Lắk, tôi tự hào khi có mặt ở Thủ đô Hà Nội vào đúng dịp cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9”.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh chọn áo dài đỏ nổi bật, để tóc thẳng tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Là một nữ quân nhân, Châu Anh cảm thấy tự hào khi chứng kiến hàng nghìn khán giả háo hức tham dự các concert, sự kiện trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng chọn áo dài đỏ khi tham dự sự kiện. Nàng hậu cảm thấy xúc động và choáng ngợp khi hòa vào không khí sôi động của hàng nghìn khán giả.