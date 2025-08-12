Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn Việt phục tại Cầu truyền hình "Dưới cờ Vinh Quang"

HHTO - Tối 9/8, tại Huế, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đảm nhận vai trò vedette trong show trình diễn cổ phục “Việt Nam Gấm Hoa”. Sự kiện là một phần tại Cầu truyền hình "Dưới Cờ Vinh Quang", được tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy đảm nhận vai trò vedette với bộ trang phục được thiết kế tinh xảo lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam. Từng bước catwalk của cô trên sân khấu, kết hợp hài hòa cùng âm nhạc và ánh sáng, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Chia sẻ sau màn trình diễn, Hoa hậu Trần Tiểu Vy nói: “Vy thật sự tự hào khi được khoác lên mình bộ Việt phục mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc trong một sự kiện ý nghĩa như “Dưới cờ Vinh Quang”. Đây không chỉ là một màn trình diễn thời trang, mà còn là cơ hội để Vy góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản Việt Nam đến với công chúng. Hy vọng rằng, qua phần trình diễn này, Vy có thể gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước, và đặc biệt là thế hệ trẻ.”

Là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn, Tiểu Vy luôn ghi dấu ấn với thần thái rạng rỡ và phong cách chuyên nghiệp. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ tích cực tham gia các sự kiện văn hóa - xã hội.

Trước đó, vào dịp 30/4, Hoa hậu Tiểu Vy đã góp mặt trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước tại TP.HCM, góp mặt trong khối Văn nghệ sĩ - Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Hình ảnh nàng hậu rạng ngời sánh bước cùng hơn 50 nghệ sĩ khác đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng công chúng.

Cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Dưới Cờ Vinh Quang là sự kiện quy mô lớn, được tổ chức đồng thời tại ba thành phố Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh lịch sử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.