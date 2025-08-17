Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

DAISY - Ảnh: Trọng Tài - Tùng Cao - Phạm Việt Dũng

HHTO - Nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu và dàn người đẹp của cuộc thi tham gia hàng loạt hoạt động ý nghĩa.

Cuối tuần qua, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng hàng ngàn người dân Thủ đô đã nhuộm đỏ không gian phố đi bộ Hồ Gươm trong sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

hhvn14.jpg
hhvn15.jpg

Ngay từ sáng sớm, các người đẹp cùng hàng nghìn người dân Hà Nội đã mặc những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên không gian đỏ rực ở trung tâm Thủ đô. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng dàn người đẹp hứng khởi hòa vào dòng người đi bộ, lan tỏa thông điệp yêu nước mạnh mẽ.

﻿hhvn8.jpg
﻿hhvn7.jpg﻿
﻿hhvn12.jpg
hhvn11.jpg

Tham gia sự kiện còn có các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Đại sứ Du lịch và Môi trường - Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Nhân ái - Nguyễn Phương Nhi.

hhvn13.jpg
hhvn10.jpg

Các cô gái chụp ảnh cùng lực lượng công an và người dân tham gia buổi đi bộ, chạy bộ.

truc-linh.jpg
van-nhi4.jpg

Ngày 14/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan đã tham dự chương trình Thăm hỏi, động viên và tặng quà các học viên, cán bộ, chiến sĩ khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc. Chương trình do Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị tổ chức.

truc-linh1.jpg
van-nhi.jpg

Sự xuất hiện của các người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong dịp trọng đại sắp tới của đất nước.

hhvn1.jpg
hhvn.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng các người đẹp đã đại diện các nhà tài trợ trao tặng các phần quà có tổng trị giá hơn một tỷ đồng tới các học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80.

hhvn3.jpg
hhvn5.jpg

Trước đó, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi diện áo dài, xuất hiện rạng rỡ bên anh chàng "soái ca cảnh vệ" gây sốt mạng xã hội trong bộ ảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ ảnh có sự xuất hiện của Phùng Thế Văn - chàng cảnh vệ gây sốt khi xuất hiện trong chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ vào năm 2020. Anh được nhiều khán giả yêu mến vì có chiều cao 1m85, giọng nói trầm ấm và phong thái đĩnh đạc.

hhvn4.jpg
hhvn6.jpg

Xuất hiện trong bộ ảnh cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 là các chiến sĩ mang trong mình trọng trách gìn giữ bình yên cho Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy tạo nên sự hòa quyện giữa nét rạng ngời của người con gái Việt song hành cùng khí chất mạnh mẽ của người lính. Sự xuất hiện của họ trong bộ ảnh như lời nhắc nhở về sự biết ơn, tinh thần yêu nước mạnh mẽ của thế hệ trẻ.

quang-cao.jpg
DAISY - Ảnh: Trọng Tài - Tùng Cao - Phạm Việt Dũng
#Hoa hậu Việt Nam 2024 #kỷ niệm 80 năm CMT8 #Quốc khánh 2/9 #hoạt động cộng đồng #yêu nước #Việt Nam #sự kiện văn hóa #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục