Hoa hậu Trần Tiểu Vy đón sinh nhật tuổi 25, mong tiếp tục hành trình cảm hứng

HHTO - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 25, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy tung bộ ảnh mới. Sau hơn 7 năm hoạt động, nàng hậu ngày càng khẳng định sự trưởng thành, không chỉ ở nhan sắc mà còn trong sự nghiệp.

Bộ ảnh sinh nhật vừa ra mắt mang đến hình ảnh Hoa hậu Trần Tiểu Vy trẻ trung, hiện đại. Đây được xem là cột mốc đánh dấu hành trình thanh xuân nhiều trải nghiệm, từ cô gái 18 tuổi bước lên ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam, đến hình ảnh của một người nghệ sĩ hôm nay.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ về tuổi mới:“Vy cảm thấy mình đã trưởng thành hơn so với thời điểm đăng quang. Những trải nghiệm quý giá trong suốt chặng đường qua đã cho Vy thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Trong tương lai, Vy mong muốn được thử sức mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang, đồng thời vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Vy tin rằng tuổi 25 sẽ là khởi đầu cho những bước tiến mới, đầy ý nghĩa.”

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18, Hoa hậu Trần Tiểu Vy nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018, Tiểu Vy xuất sắc lọt Top 30 chung cuộc.

Không dừng lại ở danh hiệu, Hoa hậu Tiểu Vy kiên trì xây dựng sự nghiệp riêng, từng bước khẳng định bản thân trong làng giải trí. Cô thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn, trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế danh tiếng và là gương mặt được các thương hiệu lớn lựa chọn đồng hành.

Sau những dấu ấn trên sàn diễn thời trang, Trần Tiểu Vy bắt đầu thử sức với điện ảnh. Đầu năm 2024, cô góp mặt trong bom tấn dịp Tết Nguyên đán Mai của đạo diễn Trấn Thành, bộ phim đạt doanh thu kỷ lục hơn 500 tỷ đồng. Dù chỉ xuất hiện trong một vai nhỏ, Tiểu Vy vẫn tạo được chú ý nhờ nhan sắc rạng rỡ và phong thái cuốn hút, mở màn cho hành trình lấn sân nghệ thuật thứ bảy.

Tết 2025, Tiểu Vy được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong bộ phim hài Bộ Tứ Báo Thủ. Vai diễn mang đến cho Tiểu Vy nhiều đất diễn hơn, giúp cô thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm và tạo sự tiến bộ rõ rệt so với lần chạm ngõ trước đó.

Song song với sự nghiệp nghệ thuật, Hoa hậu Tiểu Vy còn bền bỉ đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng. Hình ảnh một hoa hậu giàu lòng nhân ái, luôn nỗ lực mang đến những giá trị tích cực cho xã hội giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng.