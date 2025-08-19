Tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025: Thủ lĩnh của tập trước bị loại khỏi nhà chung

HHTO - Kết quả tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 gây tiếc nuối khi gương mặt từng tỏa sáng, giành vị trí đứng đầu ở tập 2 lại bị loại ngay trong tập 3.

Các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 tiếp tục phải chứng minh bản lĩnh trên sàn runway, nơi mỗi bước đi đều mang tinh thần vedette. Họ buộc phải giữ thần thái thanh lịch dù gặp sự cố, nhất là khi đối diện “sàn runway liên hoàn” với dốc cao, bậc thang, sỏi đá cùng những thiết kế cầu kỳ.

Ái Băng chao đảo, thậm chí ngã trên đường băng.

Tưởng dày dạn kinh nghiệm sẽ “cân” được thử thách, nhưng Tâm Thanh lại bất ngờ chọn cách… chạy lên dốc. Chiến thuật này giữ được thăng bằng, nhưng lại phá vỡ hoàn toàn tinh thần “sải bước thanh lịch” và nhanh chóng bị nhắc nhở.

Đến phần thi đôi, khi độ khó được tăng lên, các thí sinh cũng có những chiến thuật riêng. Mỹ Ngân - Bảo Ngọc tận dụng tài váy xẻ phía sau và đi giật lùi lên bậc thang để tránh vấp ngã.

Giang Phùng - Kim Thanh lại ghi dấu với sự phối hợp nhịp nhàng: giữ phom, chia spotlight khéo léo.

Cao trào nhất là cú “gãy gót” của Ái Băng khi muốn tạo những posing ấn tượng trên đường dốc cùng Uyên Đỗ, có ngã nhưng cả hai vẫn bình tĩnh xử lý, biến sự cố thành “điểm cộng” đúng tinh thần: Ngã cũng phải thanh lịch.

Hằng Ngô cũng kịp lấy lại thần thái khi catwalk đôi cùng Mi Lan.

Diệp Lục - Trà My thể hiện độ ăn ý đáng kinh ngạc.

Mai Hoa - Tuyết Mai với màn posing dứt khoát ngay từ khi bắt đầu, tạo ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo.

Kết thúc phần thi, niềm vui vỡ òa khi Giang Phùng, từng đứng trước nguy cơ bị loại ở tập 1, có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục để giành chiến thắng.

Ái Băng - Uyên Đỗ, Phạm An - Tâm Thanh đều mắc lỗi và phải cùng nhau bước vào vòng nguy hiểm.

Trong sự tiếc nuối, chương trình nói lời chia tay với Phạm An - thủ lĩnh nhà chung tập 2, và Tâm Thanh (Zicky Lee) - thí sinh dày dặn kinh nghiệm catwalk.