Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

16 Hoa hậu quốc tế sẽ đến Việt Nam tham dự sự kiện khởi động Miss Cosmo 2025

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Miss Cosmo (Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế) 2025 quy tụ những thí sinh sở hữu sắc vóc ấn tượng. BTC cuộc thi thông báo sẽ có 16 Hoa hậu tới Việt Nam tham dự họp báo khởi động cuộc thi. Các thông tin như quốc gia đăng cai, cách tổ chức mới cũng sẽ được công bố trong ngày hôm đó.

Không ít thí sinh của Miss Cosmo 2025 từng chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới.

Miss Cosmo Laos 2025 Christina Lasasimma

miss-cosmo-laos-2025.jpg
miss-cosmo-laos-3.jpg

Người đẹp đến từ thủ đô Vientiane sở hữu chiều cao 1m74, từng đăng quang Miss Laos 2012, Miss Universe Laos 2020 và Miss Supranational Laos 2024. Tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Dhurakij Pundit (Thái Lan), Christina thành thạo bốn ngôn ngữ gồm Lào, Anh, Nga và Thái. Cô là bạn thân của Hoa hậu Khánh Vân từ khi cùng tham gia Miss Universe 2020, cô từng sang Việt Nam dự đám cưới nàng hậu. Christina là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Best Face tại Miss Cosmo 2025.

Miss Cosmo Bolivia 2025 Fernanda Antelo

fernanda-antelo-miss-cosmo-bolivia-2025-1.jpg
fernanda-antelo-miss-cosmo-bolivia-2025.jpg

Fernanda Antelo, 25 tuổi, đến từ Santa Cruz de la Sierra, từng giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Bolivia 2021 và đại diện quốc gia tại Miss Charm 2024 tổ chức tại Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m72, tốt nghiệp kỹ sư thương mại, thông thạo tiếng Anh và tiếng Ý, cô không ngừng tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa thông điệp về bản lĩnh và lòng nhân ái.

Miss Cosmo Cuba 2025 Amys Nayelli Nápoles Ochoa

miss-cosmo-cuba-2025-1.jpg
miss-cosmo-cuba-2025.jpg

Sở hữu chiều cao 1m83, Amys Nayelli Nápoles Ochoa là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại Miss Cosmo 2025. Người đẹp sinh năm 2004 từng đăng quang Teen Universe USA Arizona 2023 và khởi xướng chiến dịch gây quỹ Support Alma de Hogar's Young Dreamers trên GoFundMe, nhằm hỗ trợ khoảng 10 trẻ em từ 7 đến 18 tuổi tại mái ấm Alma de Hogar (Tolleson, Arizona).

Miss Cosmo Panama 2025 Italy Johan Peñaloza Mora

﻿miss-cosmo-panama-2025-2289.jpg
miss-cosmo-panama-2025.jpg

Sinh năm 2005, cao 1m77, Italy Mora là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng mẫu Panama. Trước khi được trao sash Miss Cosmo Panama 2025, cô đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các đấu trường nhan sắc cấp quốc gia.

Miss Cosmo Iceland 2025 Kristin Anna Jonasdottir

miss-cosmo-iceland-2025.jpg
miss-cosmo-iceland-2025-6056.jpg

Kristin Anna, Á hậu 3 Miss Iceland 2025, giành danh hiệu vào tháng 4 vừa qua. Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch đậm chất Bắc Âu cùng phong thái cuốn hút, cô được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một người phụ nữ Iceland hiện đại, năng động và đầy bản lĩnh trên sân khấu quốc tế.

17-cosmo-queens-4.png

Sự kiện khởi động Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM. Tại sự kiện, BTC sẽ chính thức công bố quốc gia đăng cai, loạt đổi mới về định dạng và trải nghiệm, cùng các hoạt động bên lề. Sự kiện dự kiến có khoảng 16 đại diện Miss Cosmo 2025 tham dự.

quang-cao.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Cosmo 2025 #Hoa hậu #họp báo Việt Nam #đại diện quốc tế #chương trình sắc đẹp #giải thưởng sắc đẹp #Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục